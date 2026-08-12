Un ferry a chaviré mardi sur le lac Kariba, entre le Zimbabwe et la Zambie, causant 44 morts. 77 passagers ont été secourus, mais de nombreux enfants restent portés disparus.

AFP Agence France-Presse

Le bilan du chavirage mardi d'un bateau sur le lac Kariba au Zimbabwe s'élève désormais à 44 morts, a annoncé mercredi la police de ce pays d'Afrique australe, 77 passagers ayant par ailleurs été secourus.

L'accident s'est produit quand ce ferry transportant au moins 119 adultes et un nombre indéterminé d'enfants s'est retourné sur cette étendue l'eau séparant le Zimbabwe de la Zambie, obligeant les survivants à se réfugier sur la coque du navire selon des vidéos obtenues par l'AFP.

Etat de catastrophe

Le président Emmerson Mnangagwa a déclaré mercredi l'état de catastrophe après le naufrage, causé par le mauvais temps et de fortes vagues, de ce bateau appartenant à une agence gouvernementale de développement rural (Rida). L'embarcation reliait la ville de Kariba à celle de Chalala, en desservant plusieurs îles et villages de pêcheurs. Des images de la télévision publique ZBC montraient à la mi-journée des plongeurs en opération pour rechercher des victimes.

«Le gouvernement présente ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont perdu la vie lors de ce tragique incident», ont déclaré les autorités. Plus tôt, le gouvernement avait évoqué un bilan provisoire de 15 corps repêchés, tout en précisant qu'un «nombre non vérifié d'enfants se trouvait à bord», ces derniers n'ayant pas à s'acquitter de tickets.

Hélicoptère et plongeurs

Le navire était d'une capacité de 90 passagers d'après un communiqué l'Unité de protection civile (CPU) du pays, chargée de la gestion des secours. Un témoin a indiqué à l'AFP que le bateau est parti comme à son habitude, malgré le mauvais temps. «Une vague a frappé le bateau, affecté le moteur et provoqué son arrêt», indique ce témoin, Maxton Kanhema, qui a filmé les événements depuis une autre embarcation. «Lorsque nous étions sur l'eau, on a vu un signal de détresse et les bateaux qui étaient à proximité ont répondu», raconte-t-il.

Ce témoin précise également que le parc national de Matusadona voisin a immédiatement dépêché un hélicoptère. Des bateaux et des plongeurs se sont également rendus sur les lieux, mais les opérations de secours ont été compliquées par le mauvais temps qui a notamment empêché les plus petites embarcations de rallier les lieux.

Les passagers secourus, au nombre de 77, se trouvent sur Long Island, au milieu du lac, a déclaré la CPU. «Une unité de plongée a été acheminée par hélicoptère pour mener des opérations de recherche et de sauvetage sur le lieu de l'accident», a-t-elle ajouté. Le lac Kariba, situé à plus de 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Harare, constitue le plus grand lac artificiel du monde en volume.