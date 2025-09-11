DE
De graves inondations touchent le nord de l'Italie
De graves inondations touchent le nord de l'Italie

2300 clients évacués d'un camping
De graves inondations ébranlent le nord de l'Italie

De graves intempéries ont causé d'importants dégâts dans le nord de l'Italie. Sur la côte Adriatique, dans le Frioul-Vénétie Julienne, des routes et des hôtels ont été inondés et un camping accueillant 2300 personnes a dû être évacué.
Publié: 13:08 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
De graves intempéries ont frappé le nord de l'Italie, causant d'importants dégâts.
Daniel Macher

De violents orages, accompagnés de tempêtes et de pluies torrentielles, ont causé d’importants dégâts dans le nord de l’Italie, en particulier sur la côte adriatique du Frioul-Vénétie Julienne. A Lignano Sabbiadoro, des rues et hôtels ont été submergés, nécessitant l’intervention constante des pompiers et de la protection civile. Un camping accueillant environ 2300 vacanciers a été évacué par précaution, selon plusieurs médias.

A Latisana, un barrage de canalisation a partiellement cédé, entraînant la fermeture d’une route régionale. Des inondations ont également touché les villes côtières de Grado et Bibione. Même Venise a subi une nouvelle montée des eaux.

Plus au sud, la Toscane a aussi été durement touchée. Sur les îles d’Elbe et de Giglio, des pluies diluviennes ont provoqué coulées d’eau et désorganisation. A Portoferraio, chef-lieu de l’île d’Elbe, les autorités ont appelé les habitants à ne pas sortir. Les communications téléphoniques y ont été interrompues.

Les pompiers ont été mobilisés jour et nuit. Deux personnes coincées dans leur véhicule ont pu être secourues. De nombreux campings et restaurants ont été inondés, forçant les touristes à fuir les lieux. Des vidéos circulant en ligne montrent des torrents d’eau dévastant les établissements.

