DE
FR

Pluies de mousson torrentielles
Un glissement de terrain au Cachemire indien fait au moins 30 morts

Des pluies de mousson torrentielles au Cachemire indien ont provoqué un glissement de terrain meurtrier, faisant 30 victimes. Les inondations ont également détruit des ponts et des maisons.
Publié: 26.08.2025 à 19:52 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
Une femme et son bétail se déplacent près des rives de la rivière Tawi à Jammu, le 26 août 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins 30 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain suite à des inondations frappant mardi le Cachemire indien, qui ont aussi emporté des ponts et détruit des maisons, suite à des pluies de mousson intenses dans la région himalayenne, ont rapporté les médias indiens.

A lire aussi
Inondations à Bombay en raison d'une mousson précoce
Une première en 14 ans
Une mousson trop précoce à Bombay provoque des inondations
La mousson estivale fait 20 nouvelles victimes au Pakistan
«Les enfants sont terrorisés»
La mousson estivale fait 20 nouvelles victimes au Pakistan

L'agence de presse Press Trust of India (PTI) a diffusé des images montrant des torrents d'eau brune s'écrasant sur des ponts et recouvrant des temples hindous. Un haut responsable des autorités locales, Omar Abdullah, a qualifié la situation dans la région de Jammu de «très sérieuse».

Plus de 70 victimes

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison de la mousson de juin à septembre, mais les experts disent que le changement climatique, combiné à un développement mal planifié, augmente leur fréquence, leur gravité et leur impact.

Les inondations du 5 août ont submergé la ville himalayenne de Dharali, dans l'Etat indien de l'Uttarakhand, et l'ont enterrée sous la boue. Le bilan probable de cette catastrophe dépasse les 70 morts, mais n'a pas été confirmé.

Le 14 août, de puissants torrents provoqués par une pluie intense ont dévasté le village de Chisoti, dans le Cachemire administré par l'Inde, tuant au moins 60 personnes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus