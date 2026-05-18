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Dans un resto puis dans la rue
Un homme armé sème la mort en Turquie

Un tireur de 17 ans a tué quatre personnes et blessé huit autres lundi dans la province turque de Mersin. Les autorités recherchent activement le suspect, aperçu près d’un restaurant à 40 km de la ville.
Publié: 18:09 heures
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Dernière mise à jour: 18:10 heures
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AFP Agence France-Presse

Quatre personnes ont été tuées et huit autres blessées lundi par un homme armé dans la province turque de Mersin (sud), ont rapporté plusieurs médias locaux.

Selon les agences de presse privées DHA et IHA, le suspect, toujours recherché, a d'abord ouvert le feu dans un restaurant, tuant le propriétaire de l'établissement et un employé et blessant plusieurs clients, avant d'abattre deux autres hommes au cours de sa fuite.

Des images diffusées par les médias locaux montrent un hélicoptère survolant la zone à la recherche du suspect, ainsi que des ambulances transférant des blessés vers un grand hôpital des alentours.

Selon les agences DHA et IHA, l'une des victimes est un berger qui faisait paître ses bêtes près du restaurant où le suspect a ouvert le feu, situé le long d'une route à 40 km au nord-est de Mersin. L'agence DHA affirme que le tireur est âgé de 17 ans.

En avril, un adolescent de 14 ans avait ouvert le feu dans un établissement scolaire d'une grande ville située 180 km plus à l'est, tuant neuf élèves âgés de 10 et 11 ans ainsi qu'une enseignante.

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