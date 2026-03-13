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Dans le viseur de Trump
Un juge annule une démarche judiciaire contre le président de la Fed

Un juge fédéral américain a annulé une enquête judiciaire contre Jerome Powell, président de la Fed, vendredi. L'administration Trump était accusée de vouloir le forcer à baisser les taux d'intérêt ou à démissionner.
Publié: 22:20 heures
Donald Trump reproche à Jerome Powell de ne pas baisser les taux d'intérêt
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a annulé une démarche judiciaire engagée par l'administration Trump contre le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, auquel Donald Trump reproche de ne pas baisser les taux d'intérêt, dans une décision rendue publique vendredi. «Il existe de multiples preuves que l'objectif principal (sinon le seul) de ces démarches est de harceler M. Powell pour le faire céder au président Trump ou démissionner et de céder la place à un président de la Fed qui le fera», écrit le juge James Boasberg dans cette décision datée du 11 mars et rendue publique vendredi.

«De l'autre côté de la balance, le gouvernement n'a présenté aucune preuve que M. Powell ait commis d'autre crime que d'avoir déplu au président», explique le magistrat. En conséquence, il annule deux demandes de communication de documents adressées par le bureau de la procureure fédérale de Washington au Conseil des gouverneurs de la Fed, concluant qu'il s'agit de «prétextes». Ces documents portaient sur les travaux de rénovation du siège de la Fed à Washington et sur un témoignage de M. Powell devant le Congrès sur les coûts de ces travaux.

Il ne compte pas suivre les demandes de Trump

La procureure fédérale de Washington qui avait lancé l'enquête contre Jerome Powell a vivement dénoncé vendredi la décision, accusant le juge Boasberg d'être un magistrat «militant». «Le ministère de la Justice fera appel de cette décision scandaleuse», a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse. Sollicitée par l'AFP, la Fed n'a pas souhaité faire de commentaire.

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Dans un message vidéo solennel en janvier, Jerome Powell avait révélé faire l'objet de cette procédure pouvant aboutir à des poursuites pénales. Il avait dénoncé sans détour une tentative d'intimider l'institution parce qu'elle ne suivait pas «les préconisations du président» des Etats-Unis.

Le message de Jerome Powell très inhabituel pour un banquier central, avait suscité l'indignation des milieux économiques, qui y voyaient une nouvelle atteinte à l'indépendance de l'institution monétaire. Des élus républicains s'en étaient également offusqués, prévenant qu'ils ne confirmeraient aucune nomination à la Fed tant que la procédure ne serait pas classée. En jeu: le remplacement de Jerome Powell, justement, dont le mandat prend fin en mai. Donald Trump a désigné l'ex-gouverneur Kevin Warsh pour le remplacer mais le Sénat n'a encore fixé aucune date pour son audition.

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