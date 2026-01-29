Donald Trump a déclaré ce jeudi qu'il révélera prochainement le choix de son candidat pour diriger la Réserve fédérale américaine. Les marchés attendent avec impatience cette annonce, alors que le mandat de Jerome Powell se termine en mai.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a dit jeudi qu'il annoncerait «la semaine prochaine» le nom de son candidat pour diriger la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed), une décision majeure attendue avec impatience par les marchés.

«La semaine prochaine, à un moment (...) nous annoncerons le chef de la Fed», a dit le président américain, qui voudrait dicter les décisions de cette institution indépendante. «Ce sera une personne qui, je pense, fera du bon boulot», a-t-il ajouté, répétant que les taux d'intérêt étaient aujourd'hui «trop hauts, intolérablement trop hauts».

Il a également indiqué qu'il ferait son annonce aux côtés de «Scott et Howard et tout le monde», en référence au ministre des Finances Scott Bessent et au ministre du Commerce, Howard Lutnick.

Les potentiels candidats

Le président américain affirme régulièrement depuis des semaines que son choix est fait et sur le point d'être révélé. Le mandat de l'actuel patron de la Fed, Jerome Powell, prend fin en mai.

Donald Trump a laissé entendre le mois dernier qu'il envisageait de nommer son conseiller économique Kevin Hassett, avant de sembler rétropédaler, expliquant avoir besoin de son talent pour défendre ses politiques à la télévision. Outre M. Hassett, les derniers candidats en lice sont, selon l'exécutif, un ancien et un actuel gouverneur de la Fed (respectivement Kevin Warsh et Christopher Waller), ainsi que Rick Rieder, directeur des investissements chez BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde.

La Fed a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, après les avoir abaissés trois fois en autant de réunions, fin 2025. Dans la foulée, lors de sa traditionnelle conférence de presse, Jerome Powell a dit «croire» que l'institution ne perdra pas son indépendance. «J'espère sincèrement que cela n'arrivera pas», a-t-il ajouté.