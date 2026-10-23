DE
FR

Moscou promet des «conséquences catastrophiques»
Le Danemark s’équipe de missiles longue portée et provoque la colère du Kremlin

Le Danemark va acquérir pour la première fois des missiles de croisière à longue portée afin de renforcer sa défense. Moscou accuse Copenhague de préparer une confrontation et menace de «conséquences catastrophiques».
Publié: il y a 3 minutes
1/4
Le ministre danois de la Défense Jeppe Bruus a annoncé l’acquisition de missiles de précision à longue portée.
Photo: imago/Ritzau Scanpix
20398918 AuthorPlaceholder.png
Alexander Terwey

Le ministre danois de la Défense, Jeppe Bruus, a fait une annonce particulièrement remarquée jeudi. Pour la première fois, le Danemark investit dans sa propre sécurité en commandant des missiles de croisière à longue portée.

Ces nouveaux armements permettraient notamment au pays de riposter en cas d’attaque, y compris «derrière les lignes ennemies», selon le ministre, cité par l’agence de presse Reuters. «Nous nous trouvons dans une situation sécuritaire grave et qui se détériore», a averti Jeppe Bruus.

«Conséquences catastrophiques»

Le gouvernement danois prévoit d’acquérir des missiles de croisière Anthem, fabriqués en Allemagne par l’entreprise d’armement américaine Covenant. Copenhague souhaite également équiper ses avions de combat F-35 de missiles Joint Strike, conçus par le groupe norvégien Kongsberg. Le ministre de la Défense n’a toutefois communiqué aucun détail sur les quantités commandées, le coût de l’opération ou les délais de livraison.

A lire aussi
En 2019, le responsable nord-coréen s'était rapproché de Donald Trump.
La «bromance» bat de l’aile
Trump veut raviver la flamme avec Kim Jong Un
Bildschirmfoto 2026-07-16 um 13.21.06.png
Argent, armes et mercenaires
Les fils de deux figures brutales du régime russe sont en pleine ascension

La réaction de Moscou ne s’est pas fait attendre. Peu après la conférence de presse, l’ambassade de Russie au Danemark a accusé le pays de préparer une confrontation avec le Kremlin et mis en garde contre d’«inévitables conséquences catastrophiques».

«Illusion dangereuse»

Interrogé par l’Agence France-Presse, l’ambassadeur russe au Danemark, Vladimir Barbin, a vivement critiqué cette décision. «Copenhague se laisse séduire par l’illusion dangereuse selon laquelle l’acquisition d’armes offensives de haute précision et à longue portée, destinées à représenter une menace militaire pour une puissance nucléaire, contribuerait au renforcement de la sécurité et de la défense du Danemark», a-t-il déclaré.

Cette annonce n’est toutefois pas une surprise totale. En septembre 2025 déjà, le Danemark avait fait part de son intention de se doter de missiles de précision à longue portée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus