Pavel Prigojine et Adam Kadyrov, les fils de deux figures influentes du pouvoir russe, semblent bien décidés à tirer profit des réseaux de leurs pères. Le premier dirigerait des mercenaires de Wagner en Afrique, tandis que le second vivrait entouré d'hommes armés en Tchétchénie.

Les fils de deux figures brutales du régime russe sont en pleine ascension

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En bref Selon NTV, Pavel Prigojine dirigerait quelque 500 mercenaires de Wagner en République centrafricaine

Adam Kadyrov a posé avec la «Team K-13», qui comprendrait, selon Verstka, des proches et les fils de cadres et de fonctionnaires

Tous deux exploitent les structures de pouvoir de leurs pères et fondent leur influence sur des réseaux armés

Pauline Bouillon

Ils sont jeunes, armés et puissants. Pavel Prigojine, âgé de 28 ans, et Adam Kadyrov, âgé de seulement 18 ans, marchent sur les traces de leurs pères, deux figures tristement célèbres du pouvoir russe. Le premier ferait fortune en Afrique grâce au commerce de l'or et des armes, tandis que le second rassemble autour de lui un groupe d'hommes armés. Tous deux ont hérité d'un univers où loyauté familiale, pouvoir militaire et intérêts politiques sont étroitement liés.

Qui est Pavel Prigozhin ?

Pavel Prigojine est le fils d'Evgueni Prigojine, le fondateur du groupe de mercenaires russe Wagner. Son père avait bâti une véritable armée privée, dont les combattants ont notamment été déployés en Ukraine, en Syrie et en Afrique. Dans plusieurs pays africains, Wagner assure régulièrement la protection militaire de gouvernements en échange d'un accès à de précieuses matières premières.

Après la mort de son père dans un crash d'avion en 2023, Pavel Prigojine aurait repris une partie de ses activités. Selon une enquête du «Wall Street Journal», il dirigerait aujourd'hui quelque 500 mercenaires de Wagner en République centrafricaine et poursuivrait les affaires de son père dans le commerce de l'or et des armes. Des activités qui lui rapporteraient des millions.

Qui est Adam Kadyrov?

Adam Kadyrov est le plus jeune fils de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la république russe de Tchétchénie. Ce dernier règne d'une main de fer sur la région, grâce notamment à son alliance étroite avec Vladimir Poutine, qui laisse une grande liberté d'action à son fidèle allié tchétchène.

Son fils n'hésite pas non plus à faire parler de lui. En 2023, une vidéo le montrant en train de frapper un détenu avait fait scandale. Le jeune homme s'en prenait à un étudiant emprisonné pour avoir brûlé un Coran. Loin d'être sanctionné, Adam Kadyrov a ensuite reçu plusieurs distinctions en Tchétchénie, avant d'être nommé secrétaire du Conseil de sécurité de la république.

Plus récemment, Adam Kadyrov s'est affiché sur Instagram aux côtés d'un groupe d'hommes armés, baptisé «Team K-13». Selon une enquête du média indépendant «Verstka», ce groupe compte notamment des proches de la famille Kadyrov ainsi que des fils de hauts responsables politiques et de membres des forces de sécurité tchétchènes.

Sur la photo, 18 hommes armés posent aux côtés d'Adam Kadyrov. Les autorités tchétchènes ont toutefois démenti les informations selon lesquelles le jeune homme aurait créé sa propre unité armée indépendante.

Qu'ont-ils en commun?

Pavel Prigojine et Adam Kadyrov ont surtout un point commun: tous deux bénéficient des puissants réseaux bâtis par leurs pères.

Evgueni Prigojine a laissé derrière lui un vaste réseau de mercenaires, d'entreprises et d'activités liées au commerce de matières premières, dont son fils aurait repris une partie. De son côté, Ramzan Kadyrov a très tôt propulsé son fils sur le devant de la scène, en lui offrant une grande visibilité publique, de nombreuses distinctions et une place au sein de l'appareil de sécurité tchétchène.