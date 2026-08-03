Le Danemark porte son service militaire à 11 mois et l'étend aux femmes pour renforcer sa défense face à la Russie. Quelque 1600 jeunes ont commencé lundi leur conscription, désormais axée sur une préparation opérationnelle accrue.

La durée du service militaire a quasiment triplé au Danemark

La durée du service militaire a quasiment triplé au Danemark

ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 1600 jeunes Danois ont entamé lundi leur service militaire qui dure désormais 11 mois, contre quatre mois auparavant, pour faire face à la menace russe.

Conséquence de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie deux ans plus tôt, le Danemark, pays membre de l'Otan, a décidé en 2024 d'étendre la durée de son service militaire et de l'élargir aux femmes.

«Regardez vers l'Est. Ai-je besoin d'en dire davantage? Il s'agit bien sûr de la situation en matière de sécurité liée à la Russie et de ce que celle-ci pourrait être en mesure de faire si l'Otan ne réagit pas», a expliqué le colonel Michael Villumsen à l'AFP lors d'une visite de la base militaire d'Oksbøl dans l'ouest du pays.

«Aujourd'hui, l'Otan agit, et notre contribution danoise consiste précisément à renforcer très rapidement notre état de préparation au combat grâce à la conscription», dit-il.

Une forte base volontaire

Au Danemark, la conscription est très largement basée sur le volontariat: les jeunes jugés aptes se portent d'abord volontaires et, dans les rares cas où il manque des recrues, les autres sont sélectionnés par tirage au sort. Cette année, environ 20% des conscrits sont des femmes, selon les forces armées.

Dans sa nouvelle forme, le service militaire implique aussi un élargissement des missions que les conscrits sont amenés à effectuer.

Les trois à cinq premiers mois sont consacrés à l'apprentissage des compétences militaires de base (tir, premiers secours, entraînement physique...), puis les conscrits sont affectés à des missions opérationnelles (surveillance, pilotage de drones...).

Conscrit de 20 ans, Mikkel Gintberg Hansen est «enthousiaste à l'idée des 11 prochains mois». «Je cherchais quelque chose à faire. Je viens de passer une année entière à ne pas faire grand-chose et je préférais ça à un travail classique», confie-t-il à l'AFP. «Et ça ne me déplairait pas d'aller au Groenland (territoire autonome danois, ndlr) ou d'être affecté en dehors du Danemark (...) J'espère juste qu'une guerre n'éclatera pas pendant que j'y serai».