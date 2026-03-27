La police vietnamienne a démantelé un réseau ayant escroqué des milliards via une fausse plateforme de cryptomonnaies. Sept suspects, dont l'homme d'affaires Vuong Le Vinh Nhan, ont été arrêtés.

Des milliards détournés via une plateforme crypto frauduleuse au Vietnam

Des milliards détournés via une plateforme crypto frauduleuse au Vietnam

AFP Agence France-Presse

La police vietnamienne a annoncé avoir démantelé un réseau criminel ayant détourné «des milliards de dollars» auprès d'investisseurs au moyen d'une fausse plateforme de cryptomonnaies, désormais fermée. Le réseau opérait à «une échelle exceptionnellement vaste», a indiqué jeudi soir dans un communiqué le ministère de la Sécurité publique, évoquant des «milliards de dollars», sans donner le montant exact.

Au moins sept personnes ont été arrêtées, pour des soupçons d'escroquerie et de blanchiment d'argent, dont Vuong Le Vinh Nhan, un homme d'affaires spécialiste des technologies financières, également connu sous le nom d'Eric Vuong. Selon la police, Vuong et ses complices ont créé depuis 2018 de fausses cryptomonnaies, émises et vendues à des investisseurs via une plateforme appelée ONUS. Cette dernière, utilisée par des millions de Vietnamiens, est inaccessible depuis le 20 mars.

«Je suis anéanti»

Les personnes ayant investi sur la plateforme sont invitées à contacter la police, qui conseille au public d'être «extrêmement vigilant face aux offres d'investissement sur internet». «J'ai placé 400 millions de dongs (environ 15'000 euros) sur mon compte ONUS. Je suis anéanti. Je ne sais pas si la police pourra nous aider à récupérer l'argent», a écrit sur un forum un investisseur anonyme.

Contrairement à la Chine voisine, qui a totalement interdit les cryptomonnaies, le Vietnam communiste a permis leur développement dans une zone grise juridique: elles ne peuvent pas être utilisées comme moyen de paiement, mais les gens sont libres de spéculer. Le pays d'Asie du Sud-Est est ainsi devenu un pionnier en la matière, avec environ 17 millions de détenteurs d'actifs numériques dans cette nation jeune et dynamique de 100 millions d'habitants.



