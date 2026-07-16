Un bateau a coulé jeudi près de l'île de Selayar en Indonésie, causant un mort et 24 disparus. Sur les 74 passagers, 49 ont pu être secourus, selon les autorités locales.

Un mort et vingt-quatre disparus après un naufrage en Indonésie

Un mort et vingt-quatre disparus après un naufrage en Indonésie

AFP Agence France-Presse

Un bateau de passagers a coulé au large d'une île indonésienne, faisant au moins un mort et vingt-quatre disparus, ont indiqué jeudi les secouristes locaux. Une panne de moteur a provoqué le naufrage du bateau alors qu'il naviguait près de Selayar, une petite île située au sud de la grande île de Sulawesi, a déclaré le directeur de l'agence locale de recherche et de sauvetage, Muhammad Arif Anwar.

L'équipage n'a pas réussi à réparer le moteur et le capitaine à appelé à l'aide les autorités locales, a-t-il précisé à l'AFP. Le bateau était déjà partiellement coulé lorsque les sauveteurs l'ont rejoint jeudi. Quarante-neuf personnes ont été secourues, une femme a été retrouvée morte et «24 personnes sont toujours recherchées», a détaillé Muhammad Arif Anwar.

Des accidents réguliers

Le registre du navire indiquait 50 personnes à bord, mais une vérification plus approfondie a révélé qu'il y en avait en réalité 74, selon lui. Un navire de la marine indonésienne a été déployé pour participer aux recherches, qui devraient se poursuivre dans la nuit.

Des accidents maritimes surviennent régulièrement en Indonésie, pays d'Asie du Sud-Est composé de quelque 17'000 îles, souvent en raison de normes de sécurité laxistes et de mauvaises conditions météorologiques. Trois touristes espagnols avaient trouvé la mort fin décembre lorsque leur bateau avait coulé au large de la côte est de l'Indonésie.