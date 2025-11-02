Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Une dizaine de personnes ont été blessées samedi lors d'une vendetta familiale à une cinquantaine de kilomètres de Héraklion. Une homme et une femme sont décédés, a confirmé la police dimanche.

Deux morts dans une fusillade en Crète: la police confirme une vendetta

Des renforts policiers ont été dépêchés depuis Athènes (photo d'illustration). Photo: keystone-sda.ch

La police grecque a confirmé dimanche la mort de deux personnes dans une fusillade dans une vendetta familiale, qui s'est produit la veille dans un village isolé de l'île de Crète. L'incident survenu samedi dans le village montagneux de Vorizia, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale de l'île, Héraklion a «causé la mort d'un homme de 39 ans et d'une femme de 56 ans», a déclaré la police dans un communiqué.

«On ne sait toujours pas combien de personnes étaient impliquées», a précisé la porte-parole de la police, Constantia Dimoglidou sur la chaîne de télévision publique ERT dimanche. «D'après notre enquête, il semble qu'un membre d'une famille soit arrivé au village dans la matinée ait rencontré des membres de l'autre famille et ait ouvert le feu sur eux. C'est ainsi que la fusillade a commencé», a-t-elle raconté.

Athènes envoie des renforts

Des renforts policiers ont été dépêchés depuis Athènes, et le chef de la police grecque dirige personnellement l'enquête. Deux femmes et deux hommes ont été blessés dans la fusillade et sont hospitalisés, selon la police qui a ajouté qu'elle considérait ces hommes comme des suspects potentiels.

Samedi, l'agence de presse grecque ANA avait rapporté qu'une dizaine de personnes avaient été blessées dans la fusillade menée avec des fusils d'assaut et des fusils de chasse.

Maison visée par un engin explosif

Des policiers armés ont sécurisé la zone pour encadrer l'évacuation des blessés par des ambulances, a dit la télévision publique ERT. Selon ANA, l'incident s'est produit quelques heures après qu'une maison en construction a été la cible d'un engin explosif.

La possession illégale d'armes à feu est monnaie courante en Crète, et les vendettas familiales, souvent causées par des insultes perçues comme une atteinte à l'honneur, sont fréquentes sur l'île. Les armes à feu sont en outre souvent utilisées pour marquer les célébrations lors des mariages et des festivals. Dimanche dernier, un jeune homme de 23 ans a abattu un homme de 52 ans pendant une fête de village dans l'ouest de l'île.



