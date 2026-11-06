Deux personnes ont perdu la vie vendredi après-midi dans le crash d'un petit avion sur l'autoroute A2, au nord-est de Magdebourg. L'appareil a entièrement pris feu. La cause de l'accident reste encore inconnue.

Un petit avion s'écrase sur une autoroute allemande

Un petit avion s'écrase sur une autoroute allemande

Les deux occupants sont morts

En bref Vendredi, un avion ultraléger s'est écrasé au-dessus de l'A2 près de Magdebourg et a pris feu

Les secours ont retrouvé les deux occupants morts, alors que l'autoroute a été fermée après le crash

La cause de l'accident est pour l'heure inconnue.

Mattia Jutzeler

Vendredi après-midi, une épaisse colonne de fumée s'est élevée dans les airs au-dessus de l'autoroute A2, au nord-est de Magdebourg (D). Le tragique crash d'un petit avion en était à l'origine. Deux personnes ont perdu la vie dans l'accident.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent la carcasse de l'appareil en flammes sur la chaussée. «L'avion a entièrement pris feu lors du crash. Selon les informations dont nous disposons actuellement, deux occupants ont été retrouvés morts par les secours», a déclaré un porte-parole de la police à «Bild».

Décollage en Schleswig-Holstein

L'incident s'est produit vers 14h48. L'autoroute concernée a été fermée par la police après l'accident.

Selon les informations du portail «Flightradar», l'appareil était un avion ultraléger Aerostyle Breezer biplace. Il avait décollé peu après 12h30 d'un aérodrome situé dans le Land de Schleswig-Holstein. Les causes du crash restent pour l'heure inconnues.