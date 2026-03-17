Le canton de Genève a décidé d'interdire l'usage de bougies d'anniversaire dans ses écoles primaires. Cette décision, qui fait suite au drame de Crans-Montana, ne fait toutefois pas l'unanimité.

Genève bannit les bougies d'anniversaires de ses écoles primaires

Genève bannit les bougies d'anniversaires de ses écoles primaires

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Après la drame de Crans-Montana, Genève serre la vis. Comme le rapporte 20 minutes, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) a récemment décidé d'interdire l’utilisation des bougies d’anniversaire dans les écoles primaires du Canton.

Cette décision fait suite à la tragédie survenue le 1er janvier dernier en Valais et aux préoccupations émises par plusieurs directeurs d’établissements, soucieux d'harmoniser les pratiques tout en assurant la sécurité des élèves. Jusqu'à présent les bougies pouvaient être utilisées moyennant une surveillance permanente de l'enseignant. Les directeurs d'établissement avaient toutefois déjà la possibilité de les interdire.

«Débile!»

Certains enseignants contactés par 20 minutes saluent leur bannnissement définitif. «Je comprends la décision du DIP», dit l'un d'entre eux. Un collège perçoit quant à lui le bannissement des bougies comme un «souci» en moins au moment d'organiser les anniversaires. Certaines voix s'interrogent toutefois sur l’efficacité de cette interdiction et suggèrent des alternatives comme des bougies LED.

Du côté des parents, les avis semblent bien plus mitigés, deux pères allant jusqu'à qualifier la décision de «débile». Un autre regrette que des élèves soient privés d'un «rituel d'enfance», et rappelle que l'école est d'abord un lieu d'apprentissage. «Plutôt que de supprimer la bougie, l'enseignant pourrait s'en servir pour expliquer la distance de sécurité, comment on éteint une flamme et pourquoi le feu est dangereux.»