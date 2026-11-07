Un homme fasciné par l'extrême droite ouvre le feu à Cracovie, tuant six personnes, dont un étranger, et blessant seize autres. Le drame s'est déroulé samedi, selon le ministre polonais de l'Intérieur.

Le tireur était «fasciné par les idéologies d'extrême droite»

Le tireur était «fasciné par les idéologies d'extrême droite»

AFP Agence France-Presse

Cinq ressortissants étrangers figurent parmi les blessés de la fusillade à Cracovie, en Pologne, qui a fait six morts samedi, a déclaré le ministre polonais de l'Intérieur, Marcin Kierwinski. Seize personnes ont été hospitalisées à la suite de la fusillade. «Parmi ces seize personnes, cinq ne sont pas de nationalité polonaise», a-t-il indiqué à la presse. Il a ajouté qu'une personne de nationalité étrangère figurait, parmi les six personnes n'ayant pas survécu.

L'homme qui a abattu six personnes à l'arme semi-automatique était «fasciné par les idéologies d'extrême droite», a déclaré le ministre de l'Intérieur. «Tout porte à croire qu'il avait des opinions très, très radicales», a affirmé Marcin Kierwinski lors d'un point presse à Cracovie. «Tout indique qu'il était fasciné par des idéologies d'extrême droite. Même si cela devra encore être vérifié», a-t-il ajouté.