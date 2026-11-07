Cinq ressortissants étrangers figurent parmi les blessés de la fusillade à Cracovie, en Pologne, qui a fait six morts samedi, a déclaré le ministre polonais de l'Intérieur, Marcin Kierwinski. Seize personnes ont été hospitalisées à la suite de la fusillade. «Parmi ces seize personnes, cinq ne sont pas de nationalité polonaise», a-t-il indiqué à la presse. Il a ajouté qu'une personne de nationalité étrangère figurait, parmi les six personnes n'ayant pas survécu.
L'homme qui a abattu six personnes à l'arme semi-automatique était «fasciné par les idéologies d'extrême droite», a déclaré le ministre de l'Intérieur. «Tout porte à croire qu'il avait des opinions très, très radicales», a affirmé Marcin Kierwinski lors d'un point presse à Cracovie. «Tout indique qu'il était fasciné par des idéologies d'extrême droite. Même si cela devra encore être vérifié», a-t-il ajouté.