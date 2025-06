Un policier belge a été inculpé et placé sous bracelet électronique dans le cadre de l’enquête sur la mort d’un enfant de 11 ans, percuté par une voiture de police alors qu’il circulait à trottinette lors d’une course-poursuite à Bruxelles.

L'enfant a été tué lors d'une course-poursuite avec la police dans un parc à Bruxelles. Photo: IMAGO/Werner Lerooy

Un policier belge a été inculpé et placé sous bracelet électronique dans l'enquête sur la mort d'un enfant de 11 ans écrasé par une voiture de police lors d'une course-poursuite à Bruxelles alors qu'il circulait à trottinette, a annoncé mercredi le procureur de la capitale Julien Moinil. Ce policier, le conducteur de la voiture, a été inculpé pour entrave à la circulation ayant entraîné la mort, une infraction passible d'une peine de 20 à 30 ans de réclusion.

Il a été placé en détention préventive à domicile sous les modalités du bracelet, sur décision d'un juge d'instruction. «Ce drame extrêmement grave nécessite ces mesures de coercition importantes», a déclaré Julien Moinil lors d'une conférence de presse.

Ni sirène, ni gyrophare

Selon lui, Fabian, écrasé sur la pelouse d'un parc de Bruxelles le 2 juin, «n'avait rien d'autre à se reprocher» que le fait de circuler en trottinette électrique, ce qui est interdit aux moins de 16 ans en Belgique. «Ce qui frappe ici c'est évidemment la disproportion entre ce jeune qui circule en trottinette et les conséquences mortelles» de la course-poursuite, a ajouté le chef du parquet de Bruxelles.

Le magistrat a expliqué que, selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture de police circulait à «plus de 40 km/h» dans le parc, un lieu théoriquement interdit aux véhicules à moteur, et que le conducteur et la policière passagère n'avaient déclenché ni le gyrophare ni la sirène. La policière n'a pas été inculpée à ce stade.

Formation aux courses-poursuites

Le drame va inciter le gouvernement à examiner la question de la formation des policiers aux courses-poursuites en milieu urbain. Le mort de Fabian a révélé l'absence de cadre légal précis sur ces interventions, ce à quoi le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a promis de remédier.

Le 5 juin, ce dernier avait annoncé avoir confié à la police «une analyse poussée» portant en particulier sur les courses-poursuites impliquant des deux-roues en ville, alors que vélos et trottinettes sont des modes de transport de plus en plus utilisés.

Deux autres enquêtes en cours

Outre l'instruction judiciaire principale, deux autres enquêtes sont en cours dont une sur la fuite dans les médias, le week-end dernier, du premier procès-verbal des enquêteurs, une diffusion accusée de violer le secret de l'instruction.

D'autres investigations portent sur les conditions de commercialisation de la trottinette «de marque chinoise» utilisée par Fabian. La police de Bruxelles a fait placer sous scellés le magasin qui a vendu l'engin à sa famille. L'enfant, qui devait fêter ses 12 ans ce mois-ci, a été inhumé selon le rite orthodoxe en Moldavie, le pays de ses parents, qui doivent être reçus par le procureur jeudi à leur retour.