Les 5 choses complètement dingues sur Costco

Costco va attirer de nombreux Suisses avec sa nouvelle filiale à proximité de la frontière. Avec des formats typiques des supermarchés américains. On y trouve de tout, des emballages XXXL aux lingots d'or. Voici cinq faits passionnants, et un peu fous, sur le magasin.

1/5 Même les Pères Noël sont à taille humaine. Photo: STEFAN BOHRER

Martin Schmidt

Avec l'ouverture de la filiale Costco à Mulhouse, en France, un géant américain des supermarchés devrait attirer de nombreux Suisses. Une visite sur les lieux montre que chez le troisième plus grand détaillant du monde, on fait les choses en grand, à la sauce américaine. Avec un seul credo: plus c'est grand, mieux c'est.

Les clients poussent d'énormes chariots à travers un magasin aussi grand que deux terrains de football. Blick vous fait le topo, en chiffres, de ce big supermarché, accessible en 25 minutes en voiture depuis Bâle.

Une entrée sous abonnement

Pour faire ses achats chez Costco, il faut souscrire une adhésion. Photo: STEFAN BOHRER

Tout client qui veut franchir les portes du magasin doit remplir un formulaire d'adhésion et payer une sorte d'abonnement à 36 euros par mois. Cela fait partie du modèle commercial de Costco, lui permettant de proposer des marchandises à des prix imbattables. Mais l'abonnement permet avant tout de fidéliser un grand nombre de clients. Avec son énorme surface de vente, ses 250 employés et son immense assortiment de produits frais, Costco doit avoir une grande fréquentation en permanence.

Des emballages monstrueux XXXL

Plus c'est grand, mieux c'est: XL ici, XXL là et même XXXL de temps en temps. Photo: STEFAN BOHRER

Chez Costco, le prix du yogourt est affiché en kilogrammes. Trois kilos de yaourt Activia, soit 24 pots, coûtent l'équivalent de 8,36 francs. Au lieu de petites viennoiseries à la pièce, on trouve des pains entiers en multipack.

Le pack de produits de douche Sanex est de 5,1 litres. Les emballages ne portent pas l'inscription XL ou XXL, mais XXXL. A côté des bidons, on trouve de la poudre de nettoyage tout usage dans un seau de 12,7 kilos. Sur l'une des étagères, du papier toilette s'empile sur des mètres de haut. Et si une pandémie devait à nouveau se déclarer, direction Costco, où le PQ est vendu par paquets de 40. Vous l'aurez compris: tout est gros chez Costco.

Des énormes écarts de prix

Dans quel autre supermarché peut-on acheter des lingots d'or? Photo: STEFAN BOHRER

Costco n'est pas destiné qu'à une clientèle modeste. On peut par exemple trouver un téléviseur avec une diagonale de près de 3 mètres pour 7432,40 francs. Ceux qui veulent équiper leur cuisine d'une trancheuse haut de gamme peuvent hisser dans leur caddie l'appareil de luxe de la marque Berkel pour 6419 francs.

Mais il y a des choses plus étonnantes. Les clients peuvent par exemple ramener un lingot d'or de 500 grammes pour près de 54'000 francs. Mais le produit le plus cher est un collier en saphir: pour près de 100'000 francs, on peut se sentir comme une reine française en sortant du supermarché. A noter que Costco est très avantageux pour de nombreux produits, mais pour d'autres, il vaut mieux aller chez la concurrence.

Le style américain est un must

2,7 mètres de haut: pour ce Père Noël, il faut beaucoup de place dans le jardin... et dans la voiture. Photo: STEFAN BOHRER

Costco prévoit plusieurs produits pour les enfants, avec des châteaux Lego géants et des poupées de princesse XXL. La décoration de Noël est impressionnante: l'assortiment comprend un Père Noël à taille humaine qui vaut 279 francs. Quelques mètres plus loin, un Père Noël de 2,70 mètres de haut salue la clientèle du haut de l'étagère. Juste à côté trône un bonhomme de neige de la même taille. Il faut avoir des grosses voitures pour pouvoir transporter ces marchandises.

L'Ikea de l'alimentation

Une large gamme de produits, dont un assortiment de vêtements. Photo: STEFAN BOHRER

Le nouveau supermarché Costco propose environ 3500 produits dans son assortiment. Il y en a pour tous les goûts: on y trouve toutes sortes d'ustensiles de cuisine et des perceuses. Juste à côté des réfrigérateurs, on peut se procurer un nouveau téléphone portable ou un ordinateur portable. Sans oublier les jouets, les produits frais, les sucreries ou les fleurs.