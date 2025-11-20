Le géant américain Costco a inauguré ce jeudi à 7h sa nouvelle succursale de Mulhouse, en France voisine. A seulement 25 minutes en voiture de Bâle, l'hypermarché propose 14'000 m² de surface. Un concept inédit qui pourrait bien séduire la clientèle suisse. Reportage.

Un temple de la consommation XXL ouvre ses portes à trois pas de la Suisse

Une révolution à l'Américaine pour le tourisme d'achat

1/13 La voie est libre! Une première chasseuse de bonnes affaires se précipite avec son caddie dans le nouveau magasin Costco. Photo: STEFAN BOHRER

Nathalie Benn et Martin Schmidt

Tout s’est accéléré d’un coup. Après avoir longtemps gardé le secret sur la date d’ouverture de sa première succursale en France voisine, Costco a finalement franchi le pas. Le géant américain vient en effet d'ouvrir ses portes ce jeudi à Mulhouse, à seulement 25 minutes en voiture de Bâle.

A 7h une foule impressionnante est déjà massée devant l'entrée de la nouvelle enseigne. Employés, invités et premiers clients se pressent devant l’entrée, prêts à entrer, caddies géants à la main.

Cela n'a rien de surprenant. Souvent, les inaugurations des succursales de Costco donnent même lieu à des scènes chaotiques. Ce n'est pas le cas à Mulhouse. Mais le succès n'en reste pas moins au rendez-vous: à peine le ruban est-il coupé que les clients se ruent vers les immenses rayons.

Celui qui veut poster doit payer une cotisation annuelle

Avec Costco, c'est un concept certes courant aux Etats-Unis, mais moins bien moins répandu en Europe, qui s'installe non loin de notre frontière. Le magasin est immense: pas moins de 14'000 mètres carrés de surface.

On y trouve de tout, des produits alimentaires et ménagers aux appareils électroniques, en passant par les meubles. La nouvelle succursale comprend même un centre optique et auditif, une station de pneus, un restaurant et une station-service. Au total, 250 employés font tourner la nouvelle enseigne.

Le mastodonte venu d'outre-Atlantique a également pour particularité de proposer des produits alimentaires et non alimentaires dans des emballages XXL, ce qui fait baisser leur prix. Les consommateurs américains sont connus pour leur propension faire leurs achats en gros – une pratique désignée sous le nom de «bulk buys».

Désormais, les touristes d'achat suisses peuvent, eux aussi, acheter des œufs par paquets de 50 ou de l'huile de moteur par bidon de 20 litres. Impossible toutefois de profiter de ces avantages sans carte membre. Celle-ci coûte 36 euros par an. Les clients étrangers peuvent également en acquérir une.

Sur place, Blick apprend que 12'600 cartes ont déjà été vendues pour le seul site Mulhouse. Au moins 600 de ces passe-droit ont été délivrés à des Allemands et des Suisses.

«J'aime Costco, c'est chez moi»

Christelle Earburger, 47 ans, et son mari Alexander, 48 ans, sont parmi les premiers clients à pénétrer dans le nouvel hypermarché. Tous deux sont originaires de Mulhouse, ils habitent d'ailleurs tout près.

Leur carte membre, ils l'ont achetée bien à l'avance. Il faut dire que cette ouverture tombe à point nommé: parents de trois enfants, ils achètent le plus possible en gros: «Un magasin comme celui-ci, c’est forcément intéressant pour nous», confie Christelle.

Pour Christoph, 57 ans, et Sandrine H., 55 ans, cette inauguration ravive des souvenirs: «Nous avons vécu trois ans aux Etats-Unis, juste à côté d’un Costco, nous faisions toutes nos courses là-bas», raconte Christoph. Revenu en Alsace il y a un an, ce couple français se réjouit tout particulièrement de l’arrivée d’une enseigne Costco si près de la maison.

Même enthousiasme chez Michael Tribe, 53 ans. Ce Canadien installé depuis cinq ans en France ne cache pas son attachement à la franchise américaine: «J’adore Costco, c’est un peu chez moi. La qualité et les prix sont tout simplement excellents.»