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Indignation en Corée du Sud
L'idée de chambres mixtes à l'hôpital passe mal

La Corée du Sud abandonne son projet de chambres mixtes dans les hôpitaux après une vague d'indignation publique, citant des inquiétudes sur la sécurité et la vie privée des patientes.
Publié: il y a 14 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Face au tollé, Séoul a finalement fait machine arrière.
Photo: AFP

La Corée du Sud a renoncé à son projet de mettre fin à la séparation obligatoire des hommes et des femmes dans les chambres d'hôpital, après une réaction publique extrêmement hostile, a indiqué à l'AFP le ministère de la Santé.

Selon le projet présenté le mois dernier, les hôpitaux sud-coréens n'auraient plus été tenus de séparer les patients par sexe dans les chambres pour hospitalisation, une règle dont la violation est actuellement passible d'une suspension pouvant aller jusqu'à 15 jours.

Le ministère de la Santé entendait ainsi faciliter le partage de chambres d'hôpital par les membres d'une même famille et les couples. Mais la proposition a suscité une forte opposition, avec un vif débat public et quelque 4000 commentaires publiés sur un site gouvernemental.

Séoul fait machine arrière

De nombreuses critiques mentionnaient des préoccupations concernant la sécurité et la vie privée des femmes, évoquant le risque d'«agressions» ou dénonçant «un projet ignorant qui méprise la peur et l'anxiété des patientes».

Sous pression, Séoul a fait machine arrière. «La séparation des sexes sera maintenue comme dans le système actuel», a indiqué le ministère, précisant que des exceptions continueraient de s'appliquer dans les unités de soins intensifs et les chambres à deux lits occupées par des membres d'une même famille.

Selon le ministère, certains gouvernements locaux avaient eux-mêmes demandé l'assouplissement des règles pour des raisons pratiques.

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