Kim Jong-un a ordonné le renforcement de la production de missiles en Corée du Nord pour 2026, incluant la construction de nouvelles usines. Il vise à répondre aux besoins croissants de ses forces armées.

Kim Jong-un ordonne une augmentation de la production de missiles

Kim Jong-un ordonne une augmentation de la production de missiles

ATS Agence télégraphique suisse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné l'«expansion» et la modernisation de la production de missiles du pays l'année prochaine, ont annoncé les médias d'Etat. Il a également appelé à la construction de nouvelles usines pour répondre à la demande croissante.

Lors d'une visite dans des usines de munitions en compagnie de hauts responsables, Kim Jong-un a ordonné aux sites de production de répondre aux «besoins prévisionnels dans le cadre des opérations des forces de missiles et d'artillerie de l'Etat», a relaté vendredi l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-un a déclaré qu'il fallait «augmenter encore la capacité de production globale» afin de répondre à la demande des forces armées de Pyongyang et a commandé la construction de nouvelles usines de munitions, a rapporté l'agence. «Le secteur de la production de missiles et d'obus est d'une importance capitale pour renforcer la dissuasion militaire», a ajouté le dirigeant.

Exportation en Russie

La Corée du Nord a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années. D'après les analystes, son but est d'améliorer ses capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud et tester des armes avant d'éventuellement les exporter en Russie.

Les médias d'Etat nord-coréens avaient annoncé jeudi que Kim Jong-un avait visité une usine de sous-marins à propulsion nucléaire. Sur place, il s'est engagé à contrer la «menace» que représente, selon lui, la production par la Corée du Sud de ses propres navires de ce type.

Le parti des travailleurs de Corée, au pouvoir en Corée du Nord, devrait tenir son premier congrès en cinq ans au début de l'année 2026. Les décideurs politiques y discuteront des plans de développement économique et militaire pour les cinq prochaines années.