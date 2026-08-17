Donald Trump a assuré lundi que sa relation avec Kim Jong Un rendait la situation «plus sûre». Le président américain tentait ainsi d'expliquer son revirement soudain vis-à-vis de Séoul.

«Kim Jong Un m'a toujours traité avec un grand respect»

«Kim Jong Un m'a toujours traité avec un grand respect»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré lundi que sa bonne relation personnelle avec Kim Jong Un rendait la situation «plus sûre», en sous-entendant que des échanges récents avaient eu lieu avec le dirigeant nord-coréen. «Je la rends plus sûre», a dit le président américain, interrogé dans le Bureau ovale au lendemain de l'annonce de sa décision de réduire des exercices militaires avec la Corée du Sud.

«Kim Jong Un m'a toujours traité avec un grand respect», a-t-il ajouté, en déclarant: «Je le comprends. Il me comprend.» Un journaliste a également demandé au président américain si le dirigeant nord-coréen avait répondu favorablement après l'annonce de sa décision concernant la Corée du Sud.

«Oui, il l'a fait», a dit Donald Trump, qui est resté vague, parlant d'une évolution «très positive» mais sans dire clairement si les deux dirigeants avaient eu une conversation. Le dirigeant républicain a aussi critiqué à nouveau la Corée du Sud, un allié de longue date des Etats-Unis auquel il reproche de ne pas l'avoir soutenu dans la guerre contre l'Iran et de trop se reposer financièrement sur Washington pour sa défense.