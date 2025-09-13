Le Venezuela dénonce l'arraisonnement d'un bateau de pêche par un navire américain dans ses eaux territoriales. L'incident survient alors que les États-Unis ont déployé des bateaux de guerre dans les Caraïbes pour une opération antidrogue.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Venezuela a dénoncé samedi l'arraisonnement pendant huit heures d'un bateau de pêche vénézuélien par un navire américain dans ses eaux territoriales, et ce alors que les Etats-Unis ont déployé des bateaux de guerre dans les Caraïbes, officiellement dans le cadre d'une opération antidrogue.

«Ce vendredi 12 septembre, le navire vénézuélien Carmen Rosa, avec neuf modestes pêcheurs de thon à bord, qui naviguait à 48 milles nautiques au nord-est de l'île La Blanquilla, dans les eaux appartenant à la Zone économique exclusive (ZEE) vénézuélienne, a été illégalement et hostilement assailli par un destroyer de la marine américaine, l'USS Jason Dunham», affirme un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Une zone économique exclusive (ZEE) est une bande de mer ou d'océan située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur laquelle un État riverain dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources.

«Dix-huit agents armés»

«Le navire de guerre a déployé dix-huit agents armés qui ont abordé et occupé la petite embarcation inoffensive pendant huit heures», assure le ministère des Affaires étrangères, qui évoque une «provocation directe via l'utilisation illégale de moyens militaires exagérés».

«Ceux qui donnent l'ordre de ces provocations cherchent (à produire) un incident qui justifie une escalade guerrière dans les Caraïbes, dans le but (... de provoquer) un changement de régime» au Venezuela, poursuit le texte. «La Force armée nationale bolivarienne a surveillé et enregistré l'incident minute par minute», selon le ministère.

Caracas «exige que les États-Unis cessent immédiatement ces actions qui mettent en danger la sécurité et la paix dans les Caraïbes, tout en appelant le peuple américain (...) à rejeter l'utilisation de leurs soldats comme pions sacrificiels pour soutenir les ambitions d'une élite cupide et prédatrice», conclut le texte.

Réseau de narcotrafic

L'administration du président américain Donald Trump a déployé des forces militaires dans les Caraïbes au nom de la lutte contre les cartels de la drogue, provoquant de vives tensions avec le Venezuela.

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis avaient frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes». Il les a présentés comme des membres du Tren de Aragua, cartel vénézuélien implanté dans plusieurs pays et classé comme organisation terroriste par le président américain.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic et a récemment augmenté la prime pour sa capture à 50 millions de dollars.

Forces armées aux frontières

Nicolas Maduro, qui a toujours nié tout lien avec le narcotrafic, bien que deux neveux de son épouse aient été condamnés à New York pour trafic de cocaïne, a dénoncé la présence militaire américaine, estimant qu'il s'agit d'une «menace». Il estime que Washington, qui n'a pas reconnu sa réélection de 2024 entachée de fraude selon l'opposition, cherche à l'évincer du pouvoir.

Il a appelé ces dernières semaines la population à s'enrôler dans la milice, un corps très politisé créé par feu le président Hugo Chavez, tout en annonçant le déploiement de 25'000 membres des forces armées aux frontières et un plan de défense.

Selon des publications militaires spécialisées, telles que l'Institut international d'études stratégiques (IISS), la Milice dispose d'environ 212'000 éléments, qui s'ajoutent aux 123'000 soldats des quatre autres branches des Forces armées.