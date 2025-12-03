DE
FR

Tensions avec l'Afghanistan
Un officiel et cinq policiers tués en 24 heures dans des attaques au Pakistan

Des attaques terroristes ont fait six morts et deux blessés au Pakistan. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un regain de la violence dans la région, marqué par une fragilisation de ses relations avec l'Afghanistan.
Publié: 12:43 heures
Le nombre d'attaques terroristes a augmenté depuis octobre. (Photo d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un responsable local et cinq policiers ont été tués ces dernières 24 heures au Pakistan, dans deux attaques qui se sont déroulées dans une province frontalière de l'Afghanistan touchée par un regain de violences, ont indiqué mercredi des sources policières à l'AFP.

Mercredi, «trois policiers ont été tués et deux autres blessés dans l'explosion d'un engin explosif improvisé visant un véhicule de police» dans un district de la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa (nord-ouest) qui borde l'Afghanistan, a déclaré à l'AFP Ali Hamza, un officier de police. L'attaque n'a pas été revendiquée à ce stade.

La veille, dans la même province, «un responsable local et deux policiers avaient été tués et trois personnes blessées» lorsque le véhicule dans lequel ils se déplaçaient a été visé par des coups de feu, a indiqué à l'AFP Kamal Khan, un responsable de la police locale. Cette attaque avait été revendiquée par une faction des talibans pakistanais (TTP).

Augmentation des victimes civiles

Le Pakistan connaît une recrudescence d'attaques depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan à l'été 2021, principalement dans le Khyber-Pakhtunkhwa mais aussi dans le sud-ouest du Baloutchistan, frontalier de l'Afghanistan et de l'Iran.

En novembre, le pays a «connu 97 attaques terroristes contre 89 en octobre», avec une forte hausse des attentats-suicides», et «une augmentation de 80% du nombre de victimes civiles», rapporte le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad.

A lire aussi
Un attentat suicide fait trois morts au Pakistan
Les forces frontalières visées
Un attentat suicide fait trois morts au Pakistan
Malgré une trêve, des tirs du Pakistan vers l'Afghanistan
Pas de riposte
Malgré une trêve, des tirs du Pakistan vers l'Afghanistan

Islamabad accuse inlassablement Kaboul d'abriter des groupes armés, en tête desquels le TTP, qui traversent la poreuse frontière pour entrer au Pakistan et y mener des attaques principalement dirigées contre ses forces de sécurité, ce dont se défend le gouvernement taliban.

Le 11 novembre, dans une rare attaque dans la capitale, un attentat à la bombe devant un tribunal avait fait 12 morts et des dizaines de blessés. Elle avait été revendiquée par une faction des talibans pakistanais (TTP) et orchestrée depuis l'Afghanistan, selon Islamabad, qui a arrêté quatre suspects.

Trêve fragile

Les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan, envenimées par ces questions sécuritaires récurrentes, se sont fortement détériorées ces derniers mois jusqu'à se transformer en affrontement armé à la mi-octobre. Les heurts avaient principalement eu lieu à la frontière mais la confrontation avait aussi débordé jusqu'à Kaboul, touchée par des explosions attribuées par Islamabad à des «frappes de précision».

Les deux pays voisins sont convenus d'une trêve, fragile, dont ils ne sont pas parvenus à préciser les contours malgré plusieurs cycles de négociations, bloquant sur des questions sécuritaires. Ils avaient menacé de répliquer en cas d'attaque sur leur sol. L'année 2024 a été la plus meurtrière pour le Pakistan en près d'une décennie, avec plus de 1600 morts dans ces violences.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus