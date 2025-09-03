La Chine, la Russie et la Corée du Nord conspirent-elles contre les Etats-Unis? Tandis que le président américain flaire un complot et s'emporte après une rencontre entre les trois puissances nucléaires, le Kremlin rejette fermement ces accusations.

Alexander Terwey , Keystone-SDA et AFP

Selon le Kremlin, la Chine, la Russie et la Corée du Nord ne complotent pas contre les Etats-Unis. «Je tiens à dire que personne n'a fomenté de complot, personne n'a concocté quoi que ce soit», a déclaré Iouri Ouchakov, le conseiller en politique étrangère de Vladimir Poutine.

Iouri Ouchakov a ainsi réagi à la télévision d'Etat russe à une remarque du président américain Donald Trump selon laquelle les trois Etats auraient conspiré contre Washington. «Aucun de nous n'y a pensé», a déclaré le conseiller russe. Le Kremlin espère ainsi que les déclarations de Trump étaient ironiques.

Le Kremlin souligne l'importance des USA

«En outre, je peux vous dire que tout le monde comprend le rôle que jouent les Américains et l'administration du président Trump dans la situation internationale actuelle», a déclaré Iouri Ouchakov. Le Kremlin a récemment salué à plusieurs reprises le fait que le chef d'Etat américain s'efforce par exemple de faire la paix dans la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

Selon Iouri Ouchakov, les contacts russo-américains portent avant tout sur une éventuelle fin de la guerre en Ukraine. Il avait également déclaré qu'une nouvelle rencontre sur les relations bilatérales entre Moscou et Washington était en préparation. Le lieu et la date n'ont toutefois pas encore été fixés.

Le président américain Trump s'était adressé au chef du parti et de l'Etat chinois Xi Jinping sur son réseau social Truth Social à l'occasion du grand défilé militaire célébré mercredi à Pékin pour le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. «Veuillez transmettre mes salutations les plus cordiales à Vladimir Poutine et Kim Jong Un pendant que vous conspirez contre les Etats-Unis d'Amérique», a-t-il écrit.

La Chine «inarrêtable»

Ce défilé militaire était la première fois que Poutine, Kim et Xi apparaissaient ensemble en public. Xi Jinping a serré la main de Poutine et de Kim et s'est entretenu avec eux alors qu'ils marchaient sur un tapis rouge sur la place Tiananmen. Au début du défilé d'environ 90 minutes, par lequel la Chine entendait démontrer sa force militaire, Xi a déclaré que le monde était «à nouveau confronté à un choix entre la paix et la guerre». Il a par la suite souligné que son pays reste cependant «inarrêtable».

Des véhicules militaires et des armes lourdes ont défilé devant les spectateurs, tandis que des images de soldats en marche étaient projetées. Les regards étaient particulièrement tournés vers l'attitude de Xi Jinping, Kim Jong Un et Vladimir Poutine. Les médias d'Etat n'ont toutefois montré que quelques images des trois dirigeants. Les journalistes étrangers ont été tenus à distance et ont été priés de ne pas les filmer ou les photographier.