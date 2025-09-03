Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, insiste sur la reconnaissance des «nouvelles réalités territoriales» en Ukraine. Son homologue ukrainien dénonce des «ultimatums» et appelle à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Sergeï Lavrov réclame une reconnaissance internationale des régions ukrainiennes annexées. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Russie cherche à faire reconnaître internationalement comme partie de son territoire les régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion, afin d'assurer une paix «durable», a indiqué le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dans une interview publiée mercredi.

Le président russe Vladimir Poutine réclame que Kiev cède à la Russie les quatre régions ukrainiennes dont elle revendique l'annexion depuis septembre 2022, en plus de la Crimée annexée en 2014, et que l'Ukraine renonce à rejoindre l'Otan. Des conditions inacceptables pour les dirigeants ukrainiens et leurs alliés occidentaux. L'Ukraine, pour sa part, exige que l'armée russe se retire entièrement de son territoire, occupé à hauteur d'environ 20%.

L'annexion comme garantie de paix

«Pour que la paix soit durable, les nouvelles réalités territoriales qui sont apparues (...) doivent être reconnues et formalisées conformément à la loi internationale», a déclaré Lavrov, dans une interview publiée sur le site du ministère russe des Affaires étrangères.

Son homologue ukrainien, Andrïi Sybiga, a très vite réagi à ces déclarations: «Une nouvelle série de vieux ultimatums. La Russie n'a pas changé ses objectifs brutaux et ne montre pas la moindre disposition à des négociations significatives», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. «Cela prouve que l'appétit de l'agresseur ne fait que grandir quand il n'est pas soumis à la pression et à la force. Il est plutôt temps de frapper la machine de guerre russe avec de nouvelles sanctions sévères», a-t-il ajouté.

Cinq régions revendiquées

La Russie continue d'exiger de l'Ukraine la cession du Donbass (est), qu'elle ne contrôle pas intégralement, mais est disposée à geler le conflit dans le sud de ce pays le long des lignes de front actuelles, a assuré la semaine dernière la Turquie qui a accueilli trois sessions de pourparlers entre Russes et Ukrainiens cette année à Istanbul.

L'armée russe occupe un cinquième environ du territoire ukrainien et Moscou revendique l'annexion de cinq régions: celles dans l'est de Donetsk et de Lougansk, qui forment le Donbass, celles dans le sud de Kherson et de Zaporijjia, ainsi que la Crimée conquise en 2014.

Au cours de pourparlers à Istanbul plus tôt cette année, les négociateurs russes avaient, en tant que condition préalable à l'arrêt du conflit, exigé que l'Ukraine se retire totalement de ces cinq régions. Selon Ankara, la Russie a toutefois infléchi sa position à la suite du récent sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.