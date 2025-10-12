Donald Trump adoucit le ton dans le conflit commercial avec la Chine. Le président américain affirme vouloir aider Pékin, malgré l'annonce récente de nouveaux droits de douane.

Donald Trump avait estimé vendredi que la Chine «devenait très hostile», avant de menacer Pékin d'imposer 100% de droits de douane aux produits chinois. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a adopté dimanche un ton plus conciliant dans le conflit commercial qui oppose Washington et Pékin, disant que les Etats-Unis veulent «aider la Chine, pas lui nuire».

«Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout va bien se passer! Le très respecté président Xi a juste eu un mauvais moment. Il ne veut pas de dépression pour son pays, et moi non plus», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, deux jours après l'annonce de l'imposition par Washington de droits de douane supplémentaires de 100% sur les marchandises chinoises.

Un ton qui s'adoucit

Un ton qui s'est nettement adouci alors que Donald Trump avait estimé vendredi que la Chine «devenait très hostile», avant de menacer Pékin d'imposer 100% de droits de douane aux produits chinois, qui viendraient s'ajouter aux taux déjà appliqués depuis mai dernier.

En cause, la décision jeudi du gouvernement chinois de mettre en place de nouveaux contrôles sur l'exportation de terres rares ainsi que des machines et technologies permettant leur raffinage et leur transformation. Ces matières premières sont particulièrement recherchées dans les industries numériques, des énergies renouvelables mais également de la défense, et Pékin contrôle une part essentielle de la chaîne de valeur pour la quasi totalité des minerais rares.

Donald Trump avait qualifié cette décision d'«extrêmement agressive», menaçant donc la Chine de droits de douane supplémentaires et envisageant d'annuler sa rencontre prévue dans deux semaines avec son homologue chinois Xi Jinping, en marge du sommet de la Coopération économie Asie-Pacifique (APEC) en Corée du Sud.

Des hauts et des bas

«Il n'est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde 'en otage' mais cela semble être leur projet depuis un moment», avait jugé le président américain, assurant que «beaucoup d'autres contre-mesures sont sérieusement à l'étude». Les relations commerciales sino-américaines ont connu des hauts et des bas en 2025.

Sous l'effet de l'offensive protectionniste déclenchée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, les droits de douane entre les deux pays ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les produits chinois importés aux Etats-Unis et à 10% pour les biens américains importés en Chine. Cette trêve commerciale doit durer jusqu'au 10 novembre.