Un message de Trump fait trembler la Bourse suisse

La Bourse suisse a sombré vendredi en fin de séance. Le président américain Donald Trump a fait paniquer les marchés en proférant de nouvelles menaces contre la Chine, la menaçant d'une augmentation massive des droits de douane.

Le président américain Donald Trump a fait sombrer les Bourses suisse, européennes et américaine, en menaçant la Chine de nouvelles surtaxes (archives). Photo: Alex Brandon

ATS Agence télégraphique suisse

La Bourse suisse a terminé la semaine en forte baisse, entraînée par les tensions commerciales entre Washington et Pékin. De nouvelles menaces de Donald Trump contre la Chine ont ravivé la peur d’une escalade tarifaire.

A Wall Street, les indices ont plongé dans le rouge. Vers 17h30, le S&P 500 cédait 0,53%, le Dow Jones 0,25%. Le Nasdaq à forte coloration technologique s'étiolait de 1,00%. Salah-Eddine Bouhmidi, chef des marchés chez IG, constate le «véritable choc» sur la place new-yorkaise. «En seulement 25 minutes, le Nasdaq Future a perdu 500 points. La déclaration de M. Trump a déclenché «une vague de ventes dans le secteur technologique» et mis la boule au ventre de nombreux investisseurs.

Trump se fritte avec la Chine

Dans son message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a jugé vendredi que la Chine «devenait très hostile» et a affirmé qu'il «sera forcé de contre-attaquer financièrement» après les restrictions décidées par Pékin sur les terres rares. L'une des options envisagées est une augmentation «massive» de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il précisé. Le président américain a ajouté qu'il «ne semblait plus y avoir de raison» de voir son homologue chinois Xi Jinping en Corée du sud dans deux semaines, comme c'était prévu.

L'indice de la confiance des consommateurs pour octobre compilé par l'Université du Michigan est resté inchangé sur un mois, mais présente une chute de 22% en comparaison annuelle. La Bourse suisse a oscillé toute la journée autour de la barre d'équilibre, avant de s'affaisser en fin de séance après les déclarations de Trump. Le Swiss Market Index (SMI) a ainsi clôturé en baisse de 1,01% à 12'481,41 points, le Swiss Leader Index (SLI) a lâché 1,19% à 2022,66 points, tandis que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) s'est délesté de 0,93% à 17'229,19 points.

A l'exception de Nestlé (+0,8%), Julius Bär (+0,3%) et SGS (+0,2%), toutes les valeurs vedettes ont clôturé dans le rouge. Les valeurs pharma et technologiques ont été les plus touchées. Alcon a bu la tasse, perdant 4,1%, Logitech a plongé de 3,8%, tandis que VAT Group a égaré 3,2%. Lonza (-3,1%) et Galderma (-2,9%) ou encore Straumann (-2,5%) et Sonova (-2,1%) ont également souffert.

Du côté des poids lourds, Novartis a perdu 1,6%, un peu davantage que le bon Roche (-1,2%). Le spécialiste genevois des arômes et parfums Givaudan (-1,1%) lancera la saison des résultats au troisième trimestre mardi, dévoilant son chiffre d'affaires et sa croissance organique sur neuf mois.