Avec l'hiver qui approche, le risque de pénurie d'électricité en Ukraine s'intensifie. La Russie multiplie les frappes ciblées sur les infrastructures énergétiques, menaçant des milliers de citoyens de mois glacials, tandis que Kiev déploie ses propres stratégies.

Comment l'hiver est devenue une arme dans la guerre en Ukraine

Comment l'hiver est devenue une arme dans la guerre en Ukraine

1/5 En hiver, les civils plongés dans le conflit russo-ukrainien subissent froid et coupures de courant. Photo: Imago

Janine Enderli

Des centaines de milliers d'Ukrainiens souffrent du froid après une série d'attaques russes contre des installations électriques, provoquant des coupures de courant généralisées dans tout le pays. De l'autre côté de la ligne de front, des dizaines de milliers de Russes sont également bloqués dans des logements où le froid règne, sans électricité.

Depuis le début de la guerre, l'énergie est au centre du conflit. Le but: plonger les grandes villes – Kiev, Kharkiv et d’autres – dans le froid et l’obscurité. Avec l'hiver qui approche, les frappes contre les centrales et infrastructures énergétiques se multiplient. «Notre production est désormais nulle», a par exemple fait savoir l'entreprise Zentroenergo après les dernières attaques. Les dégâts sont énormes.

De son côté, l'Ukraine tente de réagir en lançant des offensives contre les installations énergétiques russes. Ce week-end, des attaques généralisées ont eu lieu dans l'ouest du pays. Ainsi, plusieurs régions ont dû faire face ce dimanche à des coupures de grande ampleur. Au moins 20'000 Russes sont privés d'électricité. Rien ne fonctionnait non plus sur les routes. Dans la région de Koursk, la situation était similaire.

Evacuer Kiev?

Les experts en énergie estiment que les conséquences pour l'Ukraine pourraient être particulièrement graves cette année. «Si l'approvisionnement énergétique de Kiev s'effondre complètement, on risque de passer des jours sans lumière et de se retrouver avec une ville inhabitable», a déclaré Oleksandr Kharchenko, chef du Centre ukrainien de recherche et de politique énergétique, au portail d'information ukrainien Telegraf.

«Si les centrales électriques de la ville, qui produisent de l'électricité et de la chaleur, doivent être arrêtées et que les températures descendent en dessous de moins 10 degrés pendant plusieurs jours, il n'y a aucune chance de retour à la normale», poursuit Oleksandr Kharchenko. Dans ce cas, la population devrait elle-même vider l'eau des canalisations pour éviter qu'elles ne gèlent et n'éclatent. «Si cela se produit, Kiev devrait être évacuée. Ce serait une catastrophe!»

Détruire les raffineries de pétrole russes

Alors que la Russie attaque de manière ciblée les réseaux de systèmes et de distribution en Ukraine, cette dernière utilise ses moyens militaires et de renseignement pour perturber l'approvisionnement de son adversaire. Selon les analyses de l'Institute for the Study of War, Kiev cible les raffineries, les installations d'extraction, les pipelines et les terminaux de transbordement afin d'affaiblir l'armée russe sur le plan logistique.

Ainsi, des drones ukrainiens et des attaques à longue portée ont récemment touché de grands pipelines. Ces actions servent également à démontrer que Kiev peut frapper le territoire russe en profondeur.

Pour la population civile, la situation reste fragile dans de nombreuses régions. Les experts s'attendent à de nouvelles coupures de courant de longue durée des deux côtés. Des plans d'urgence sont déjà en cours d'élaboration et des solutions sont recherchées pour compenser les dégâts et maintenir l'approvisionnement, du moins en partie.