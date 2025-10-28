L'Inde signe un contrat avec le géant aéronautique russe, sous sanctions occidentales, pour produire des avions de ligne en Inde. Cette collaboration pourrait créer des tensions avec les partenaires occidentaux de l'Inde.

Vladimir Poutine lors de sa visite à l'un des postes de commandement du Groupe conjoint des forces, le 26 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'avionneur public indien a annoncé mardi avoir signé un contrat avec le géant aéronautique russe United Aircraft Corporation (UAC), sous sanctions amércaines et européennes, pour produire des avions en Inde.

Selon l'entreprise publique indienne Hindustan Aeronautics (HAL), l'accord, signé lundi à Moscou, permettra pour «la première fois de produire des avions de ligne entièrement en Inde». Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a salué sur X cette «étape majeure pour le secteur de l'aviation civile indienne», soulignant que ce partenariat permettra de créer des emplois et de renforcer l'autonomie du pays.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

United Aircraft Corporation, contrôlé par l'Etat russe, fait l'objet de sanctions prises par les Etats-Unis, l'Union Européenne et le Royaume-Uni contre Moscou. Cette annonce pourrait provoquer des tensions parmi les partenaires occidentaux de l'Inde, notamment Washington qui, à maintes reprises, a reproché à l'Inde de financer la guerre en Ukraine à travers ses achats de pétrole à la Russie.

«Un véritable changement de donne»

L'Inde a refusé de se joindre aux votes condamnant Moscou aux Nations unies et a affirmé ne pas soutenir les sanctions prises contre la Russie. Selon l'accord signé lundi à Moscou, HAL s'associe à UAC pour produire des avions SJ-100 bimoteurs à fuselage étroit destinés au marché aérien national.

Le ministre de la Défense a souligné l'importance de ce contrat en matière de transport aérien court-courrier dans le pays le plus peuplé de la planète, avec 1,4 milliard d'habitants. Cet appareil représente un «véritable changement de donne» en matière de connectivité régionale, selon lui. Ce contrat souligne les liens étroits que Delhi et Moscou continuent d'entretenir dans les secteurs de la défense et de l'énergie, malgré les pressions croissantes liées aux achats de pétrole russe par l'Inde.

Fin août, le président américain Donald Trump a imposé une surtaxe de 50% sur l'ensemble des exportations indiennes en représailles aux achats par l'Inde de pétrole russe, estimant que le pétrole russe nourrit la guerre engagée par Vladimir Poutine en Ukraine. La semaine dernière, Donald Trump a affirmé que le Premier ministre indien Narendra Modi avait accepté d'arrêter les importations de pétrole russe, dans le cadre de l'accord commercial en cours de négociations. L'Inde n'a ni confirmé ni démenti ses propos.