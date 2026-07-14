DE
FR

«Rendre un hommage solennel aux héros de la patrie»
Le président-élu colombien annonce qu'il sera investi sur une base militaire

Le président élu colombien Abelardo de la Espriella a affirmé lundi que son investiture aurait lieu en août sur une base militaire, malgré le refus du président sortant Gustavo Petro. Ce dernier a ordonné qu'aucune installation militaire ne soit utilisée.
Publié: 06:38 heures
Abelardo de la Espriella, sans expérience politique, n'a pas encore indiqué le lieu précis où il souhaitait être investi.
Photo: AP Photo/Fernando Vergara
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président-élu de la Colombie, Abelardo de la Espriella, a assuré lundi qu'il serait investi en août sur une base militaire, malgré l'opposition de l'actuel dirigeant Gustavo Petro. Le chef d'Etat de gauche a d'ailleurs ordonné dimanche qu'«aucune installation militaire ne soit utilisée» pour la passation de pouvoir. La loi dispose qu'elle doit se faire devant le Congrès, à Bogota.

A lire aussi
La Colombie sombre dans la crise après l'élection présidentielle
Accusation de corruption
La Colombie sombre dans la crise après l'élection présidentielle
Le président colombien nie toute légitimité à son successeur d'extrême droite
«Il n'a pas gagné l'élection!»
Le président colombien nie toute légitimité à son successeur d'extrême droite

«Je serai investi dans une garnison militaire du sud du pays afin de rendre un hommage solennel aux héros de la patrie et aux militaires qui protègent la démocratie, la liberté, l'institutionnalité», a néanmoins certifié le futur président de droite sur ses réseaux sociaux. Pourtant sans majorité, il a demandé au nouveau Parlement, qui doit siéger à partir du 20 juillet, de permettre que la cérémonie se tienne sur une base de l'armée, lui qui prône une ligne dure en soutenant l'action militaire contre les groupes criminels.

Experts comme juristes estiment qu'il serait compliqué de rassembler tous les parlementaires sur le lieu voulu par Abelardo de la Espriella pour la prestation de serment, prévue le 7 août. L'avocat de carrière, novice en politique, n'a pas précisé où exactement il souhaitait hériter du pouvoir. Il a en revanche dit vouloir une «passation austère», «sans profusion», pour limiter les dépenses.

Gustavo Petro dit détenir des preuves de fraudes pendant le second tour, remporté de justesse par Abelardo de la Espriella, et mobilise ses partisans en vue d'une manifestation le 20 juillet. «Et tant que je suis le commandant suprême des forces armées, aucun officier ne fait de salut militaire à un civil, sauf si celui-ci est son commandant suprême», a lancé Gustavo Petro.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus