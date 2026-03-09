La gauche de Gustavo Petro remporte les législatives en Colombie, dominant le Congrès. Le parti au pouvoir devance la droite avant la présidentielle de mai.

La gauche de Gustavo Petro s'impose largement aux législatives de Colombie

AFP Agence France-Presse

La gauche du président Gustavo Petro a remporté les élections législatives en Colombie dimanche, selon des résultats préliminaires. Elle s'impose comme la force dominante du Congrès face à l'opposition de droite.

Avec près de 95% des bulletins dépouillés, le parti au pouvoir devance la droite lors d'élections considérées comme un baromètre en vue de la présidentielle du 31 mai. Elle avait déjà remporté le précédent scrutin, quand l'ex-guérillero avait été élu chef de l'Etat.