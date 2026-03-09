AFP Agence France-Presse
La gauche du président Gustavo Petro a remporté les élections législatives en Colombie dimanche, selon des résultats préliminaires. Elle s'impose comme la force dominante du Congrès face à l'opposition de droite.
Avec près de 95% des bulletins dépouillés, le parti au pouvoir devance la droite lors d'élections considérées comme un baromètre en vue de la présidentielle du 31 mai. Elle avait déjà remporté le précédent scrutin, quand l'ex-guérillero avait été élu chef de l'Etat.
