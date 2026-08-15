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Séisme en Colombie
La femme qui a tenu 37 heures sous les décombres est décédée

Rescapée après 37 heures sous les ruines du séisme en Colombie, Daniela Largo s’est éteinte vendredi soir. L’émotion grandit en Colombie, où plus de 300 personnes sont toujours portées disparues.
Publié: 20:05 heures
Daniela Largo avait été secourue après avoir passé plus de 37 heures sous les décombres.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La femme qui avait passé près de 37 heures sous les décombres dus au séisme à Pereira avant d'en être dégagée mardi, un cas devenu symbole d'espoir en Colombie, est décédée vendredi soir dans un hôpital, a annoncé sa famille à l'AFP.

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Daniela Largo, 32 ans, avait été extraite des gravats sur une civière à Pereira, au milieu des cris de joie et des applaudissements, une image qui a ému un pays meurtri et qui recherche encore au moins 320 disparus, selon les données de l'organisme de gestion des catastrophes.

Les secouristes travaillent d'arrache-pied

Le séisme de magnitude 7,4, le plus puissant du siècle en Colombie, survenu lundi, a fait depuis au moins 294 morts et près de 4000 blessés. Pereira a été, avec Cali, la ville la plus durement touchée. Dans les zones les plus dévastées, les secouristes enlèvent des morceaux de toits et de murs à l'aide d'engins, six jours après le séisme.

Certains offrent des étreintes pour apaiser la douleur de la tragédie, et d'autres organisent des collectes pour les sinistrés rassemblés dans des refuges. «J'aimerais que tout ça finisse vite», a déclaré Sandra Milena Pérez, la mère de Daniela Largo, lors d'un appel téléphonique avec l'AFP. Daniela Largo laisse orphelin un garçon de 12 ans.

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