DE
FR

Après le terrible séisme
Berne débloque une aide d'urgence d'un million de francs pour la Colombie

La Suisse débloque un million de francs pour aider la Colombie après le séisme de lundi. L’aide vise alimentation, hébergements temporaires et eau, sans envoyer d’équipe sur place, selon l’ambassadeur adjoint Fabian Hayoz.
Publié: 11:16 heures
|
Dernière mise à jour: 14:44 heures
La Suisse a accordé une aide d'urgence d'un million de francs à la Colombie à la suite du séisme survenu lundi.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a accordé une aide d'urgence d'un million de francs à la Colombie à la suite du séisme survenu lundi. Cette aide financière servira à l'achat de denrées alimentaires, à la mise en place d'hébergements temporaires et à l'approvisionnement en eau.

La Confédération n'enverra en revanche pas d'équipe de la Chaîne suisse de sauvetage avec des chiens en Colombie, a déclaré mercredi l'ambassadeur adjoint Fabian Hayoz à la radio alémanique SRF. Son objectif est de renforcer les capacités humanitaires locales plutôt que de faire venir des experts depuis la Suisse. Selon le diplomate, la Suisse est prête à apporter son aide, même à court terme. Elle met en place un programme d’aide à la demande du ministère colombien des Affaires étrangères.

L'aide d'urgence d'un million de francs comprend des moyens financiers destinés à l'alimentation, à l'hébergement temporaire ainsi qu'au soutien en matière d'hygiène de l'eau. La Suisse étant déjà très présente dans la région du Chocó, particulièrement touchée, l'aide a pu être adaptée «rapidement et sans complication» avec les partenaires locaux, a souligné Fabian Hayoz. La situation est d’autant plus compliquée que le gouvernement du nouveau président colombien Abelardo de la Espriella n’est en fonction que depuis quelques jours. De plus, les informations manquent pour de nombreuses zones reculées.

Deux millions de l'UE

L'UE a pour sa part annoncé dans la matinée avoir débloqué deux millions d'euros pour venir en aide à la Colombie. «Tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent, l'UE apporte son soutien à la Colombie partout où cela est possible», a assuré mercredi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen dans une publication sur X.

Bruxelles avait déjà annoncé lundi mobiliser son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,4, survenu lundi en début de matinée avec pour épicentre le département pauvre du Choco, sur la côte Pacifique, a causé d'importantes destructions dans l'ouest du pays. Il a fait au moins 216 morts et a rasé des pâtés de maisons entiers. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence au niveau national.

En parallèle, le gouvernement colombien a décrété mercredi un deuil de trois jours en hommage aux victimes du violent séisme. Le drapeau national sera mis en berne sur les bâtiments publics à travers le pays, ainsi que dans les ambassades et les bureaux consulaires à l'étranger, «en hommage à toutes les personnes décédées», selon le décret.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus