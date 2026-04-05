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Cold Case résolu
Une fillette disparue a été retrouvée 32 ans après sa disparition

Christina P., disparue en 1994 dans la ville américaine de Star Valley, a été retrouvée vivante 32 ans plus tard. Aujourd'hui âgée de 44 ans, elle a refait sa vie sous une nouvelle identité.
Publié: 05.04.2026 à 09:51 heures
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Dernière mise à jour: 05.04.2026 à 10:23 heures
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Il y a 32 ans, Christina P., alors âgée de 13 ans, a disparu alors qu'elle se rendait à l'écurie de son cheval.
Photo: Gila County Sheriff's Office
Mattia Jutzeler

Il y a 32 ans, Christina P.*, alors âgée de 13 ans, prenait la direction de l'écurie où se trouvait son cheval, en Arizona. Mais c'est au cours de cette promenade que la jeune fille a disparu sans laisser la moindre trace. Des affiches à son effigie ont été placardées à travers tout le pays et des volontaires ont participé aux recherches pendant plusieurs semaines. La police américaine est rapidement arrivée à la conclusion que Christina avait été enlevée par un inconnu.

Aujourd'hui, à l'âge de 44 ans, elle est réapparue de manière complètement inattendue. Il semblerait que les enquêteurs américains aient découvert une femme d'un âge correspondant et qui ressemblait étonnamment à la disparue. Un test ADN a confirmé son identité. Selon un article du quotidien allemand «Bild», Christina P. vit aujourd'hui sous un nouveau nom et a fondé sa propre famille.

Une fugue pour raisons familiales

La police soupçonne désormais que Christina pourrait en réalité avoir fugué de son domicile pour des raisons familiales et sociales. «Je pense qu'elle n'était pas heureuse là où elle vivait ni avec les gens qui l'entouraient. Elle s'est enfuie.», a expliqué le chef de la police Jamie Garrett. Christina aurait trouvé refuge chez des proches et aurait fini par se reconstruire une nouvelle vie. «C'était il y a longtemps, c'est une autre vie», aurait-elle confié au chef de la police à propos de son passé.

Pas d'autres détails connus

Terry Hudgens, ancien shérif adjoint de la commune, s'est exprimé plus longuement sur l'affaire auprès du média NBC News. Il explique que le père de Christina P. avait la garde de la jeune fille, mais celle-ci voulait vivre avec sa mère. Selon lui, mère et fille se seraient donc cachées ensemble, «peut-être même hors du pays», estime-t-il.

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Les autorités compétentes ont fait savoir que, par respect pour la vie privée de Christina P., aucun autre détail ne serait divulgué. Son nom a été retiré de la base de données nationale des enfants disparus.

*Nom d’emprunt

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