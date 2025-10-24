Ces 5 indices oubliés qui relancent l'affaire Gregory

L'affaire Gregory, vous vous souvenez? Le 16 octobre 1984, l'enfant de quatre ans est enlevé à son domicile, dans les Vosges. Il est retrouvé mort le soir même. A ce jour, l'auteur de ce crime n'a pas été retrouvé. Sauf que 41 ans après...

1/5 Le petit Gregory Villemin a été enlevé et tué le 16 octobre 1984. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Plus de quarante ans! Une vie d’adulte. Depuis le 16 octobre 1984, date de son enlèvement au domicile de ses parents à Lépanges sur Vologne (Vosges), l’affaire Gregory hante la France. Le ou les meurtriers de l’enfant, alors âgé de quatre ans, n’ont jamais été retrouvés. Or ce vendredi 24 octobre 2025, la grand-tante de l’enfant vient d’être mise en examen. Pourquoi? Parce que 5 indices ont refait surface.

Indice N° 1: La piste du «corbeau»

Et si la mort de Gregory Villemin, le 16 octobre 1984, était le résultat d’une guerre familiale entre son grand-père, Albert, et Marcel, le frère de l’épouse de ce dernier. Le fait est que le procureur auprès de la Cour d’appel de Dijon, chargée d’instruire ce dossier vieux de 40 ans, a plusieurs fois cité ce vendredi 24 octobre le nom d’Albert Villemin. Le beau-frère de celui-ci, Marcel, était l’époux de Jacqueline Jacob, qui vient d’être mise en examen à 81 ans. Motif: celle-ci serait le «corbeau» qui, avant l’enlèvement de Gregory, entre mai 1981 et mai 1983, a harcelé Albert Villemin de messages de haine.

Indice N° 2: L’année étrange

Une année sans lettres de menaces et de haine s’est écoulée entre les derniers messages postés par le «corbeau», et le kidnapping de l’enfant. Que s’est-il passé durant cette période? Albert Villemin, le grand-père de Grégory, avait-il cédé sous une forme ou sous une autre au chantage? Aurait-il rompu ses engagements après douze mois, entraînant le passage à l’acte mortel de ceux qui le haïssaient? Cette année étrange est désormais au centre de ce «cold case» le plus célèbre de France.

Indice N° 3: L’association de malfaiteurs

On a beaucoup parlé de ce délit, en France, dans l’affaire des fonds libyens qui vaut à Nicolas Sarkozy d’être aujourd’hui écroué à la prison parisienne de la Santé. L’ancien président français a été jugé coupable «d’association de malfaiteurs» et condamné pour cela à 5 ans de prison ferme avec exécution immédiate de la peine. Dans le cas de Jacqueline Jacob, l’octogénaire reste libre, mais la mise en examen a bel et bien le même motif «Association de malfaiteurs criminelle». Cela veut dire qu’elle est soupçonnée d’avoir couvert quelque chose, en vue de s’en prendre à la famille ou au petit Gregory. Cela conduit surtout à évoquer une possible opération menée par plusieurs personnes. Une piste? Non, plusieurs pistes.

Indice N° 4: La stylométrie qui accuse

Ce n’est pas seulement une étude graphologique qui a conduit, quarante ans plus tard, à mettre en examen la grand-tante de Gregory, qui avait 40 ans au moment des faits. C’est un expert en stylométrie, à savoir l’étude statistique des régularités dans la langue employée, qui a mis la police sur la piste de Jacqueline Jacob. Des expertises graphologiques et stylométriques récentes attribuent à l’épouse du frère de la grand-mère de Gregory plusieurs lettres anonymes et même la revendication du crime, des éléments que sa défense dénonce comme des «pseudos expertises».

Indice N° 5: L’erreur de procédure

Déjà en 2017, Jacqueline Jacob avait été poursuivie pour «enlèvement et séquestration suivie de mort», et même emprisonnée durant quatre jours. Cette mise en examen avait cependant été annulée en mai 2018 pour un simple vice de forme. Problème: de nouveaux éléments sont apparus, démontrant qu’elle aurait revendiqué le crime. Jacqueline Jacob, déléguée CGT, aurait nourri un fort ressentiment envers Jean-Michel, le père de Gregory, après sa nomination comme contremaître dans une usine de la région.