A la porte de sa prison, Sarkozy rend fou les juges français

L'ancien président a choisi de se rendre en prison à Paris, ce mardi 21 octobre, après une série d'interventions publiques. Pour la justice française, c'est un nouvel affront. Voire une provocation.

Une provocation ou un acte de résistance? Une manière de faire pression sur la justice ou l’exercice normal des droits d’un condamné en première instance, qui demeure présumé innocent avant son procès en appel? Nicolas Sarkozy ne va pas pénétrer, ce mardi 21 octobre, comme un justicier ordinaire dans la prison de la Santé à Paris où il doit être incarcéré.

L’ancien président français a fait le show depuis le très sévère jugement prononcé à son encontre le 25 septembre, dans l’affaire dite des «fonds libyens» de sa campagne victorieuse de 2007. Jusqu’à la porte de la prison, il s’est présenté comme une victime et un résistant.

On connaît ce qui attend Nicolas Sarkozy de l’autre côté des murs épais de la prison de la Santé, récemment réhabilitée. L’ancien chef de l’Etat (2007-2012) sera d’abord reçu par le directeur de l’établissement, puis placé en quartier d’isolement où il est supposé ne rencontrer aucun autre détenu. Il pourrait passer au moins un mois en détention, le temps pour les magistrats d’examiner la demande de mise en liberté que ses avocats vont aussitôt formuler, au regard de son âge (70 ans) et de l’absence de risque de récidive et de fuite.

Un mois au moins en prison?

La durée d’écrou d’un mois est jugée minimale, mais elle pourrait encore être raccourcie pour permettre à Nicolas Sarkozy de ressortir, avec autour de la cheville un bracelet électronique similaire à celui qu’il a déjà porté entre le 7 février 2025 et le 14 mai 2025 après une autre condamnation à la prison dans l’affaire dite des «écoutes téléphoniques».

Ce que l’on ne sait pas, en revanche, porte sur la réaction des magistrats devant la mise en scène de cette incarcération, et la stratégie adoptée par «Sarko». L’homme politique, condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution immédiate de la peine, pour «association de malfaiteurs» par le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire libyenne, est en mode combat depuis sa sortie du palais de Justice.

Sa condamnation? Un scandale

Il répète sans cesse que cette peine est un scandale, qu’il n’y a aucune preuve matérielle contre lui (ce qui est vrai) et qu’il a été condamné sur la base de l’hypothèse d’un «pacte de corruption» mis en œuvre, entre autres, par deux de ses proches, anciens ministres sous sa présidence; Brice Hortefeux et Claude Guéant, tous deux condamnés aussi. Nicolas Sarkozy a juré qu’il dormirait en prison «droit dans ses bottes». Il a été reçu ces jours-ci par son successeur Emmanuel Macron. Il devrait recevoir en prison la visite du ministre de la Justice, son ancien protégé Gérald Darmanin. En clair: Sarko a fait le show maximal.

Les juges français, en face, n’ont pas eu d’autre choix que d’encaisser le choc. La présidente du Tribunal qui l’a condamné à la prison est protégée par des policiers. Elle a reçu des menaces de mort. Tous les détenus du pays, dans toutes les prisons, ont aussi suivi cette affaire qui risque de faire monter la pression dans la prison de la Santé. C’est la première fois qu’un ancien président de la République est incarcéré. C’est aussi une première en Europe.

Même Berlusconi…

Même l’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, plusieurs fois condamné à la détention, avait échappé à l’incarcération (il avait dû effectuer des travaux d’intérêt général dans une maison pour personnes âgées). Cette peine de prison infligée à Sarkozy fait davantage penser à un pays d’Amérique latine, où plusieurs présidents ont fini incarcérés. Cela, à un moment où la France est en proie à une instabilité politique chronique.

Quelle va être la réaction des magistrats? Comment gérer, au sein de la prison de la Santé, les autres détenus qui, à coup sûr, vont scander le nom de Sarkozy, et peut-être l’insulter, lui qui promettait d’en finir avec la «racaille» lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, proposant la «castration chimique» des délinquants sexuels? La polémique sur la peine de prison avec exécution immédiate (imposée à des milliers de condamnés en première instance en France) est légitime en soi. L’extrême sévérité du jugement s’est également attirée les foudres d’anciens juges ou d’experts judiciaires. Beaucoup y voient une vendetta contre «Sarko».

Sa famille mobilisée

La mobilisation de sa famille, emmenée par son épouse actuelle Carla Bruni et par son ex-femme Cécilia Attias, mais aussi par son très médiatique fils Louis, candidat aux municipales à Menton (Alpes Maritimes) en mars 2026, est normale. Mais que dire de la réunion de ses anciens collaborateurs, à laquelle ont participé de nombreux hauts fonctionnaires et même la ministre de la Culture Rachida Dati, son ex-protégée? Tout cela est légal, humain, compréhensible. Mais quid des faits gravissimes qui sont reprochés à l’ancien président, dont il a été jugé coupable à l’issue d’un jugement motivé de 400 pages?

A la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a promis de beaucoup lire. Et, déjà, d’écrire son récit de cette incarcération qui fait de lui, plus que jamais, un ancien président pas comme les autres. Toujours la même stratégie: combattre, résister, réaffirmer son innocence qu’il dit «complète». Le combat de sa vie est devenu celui qu’il mène face à la justice. Au risque de braquer encore plus des magistrats bousculés, attaqués et humiliés, et d’entériner chez beaucoup de Français l’idée que le système judiciaire dans lequel ils doivent avoir confiance est aujourd’hui sérieusement ébranlé.