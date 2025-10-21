Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, un ancien président français dormira en prison. Ce mardi 21 octobre, Nicolas Sarkozy entame sa peine de cinq ans ferme à la prison de la Santé. A quoi ressemblera sa journée carcérale?

Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé ce mardi 21 octobre. Comme tout détenu, il devra se soumettre au protocole d'arrivée. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Les portes de la prison de la Santé se refermeront ce mardi 21 octobre à 10h sur celui qui deviendra sans doute le détenu le plus célèbre de France: Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République y découvrira une cellule de 11m2, après sa condamnation à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l’affaire des financements libyens de sa campagne de 2007.

Nicolas Sarkozy a assuré au «Figaro» et à «La Tribune Dimanche» n’avoir sollicité aucun traitement de faveur. «Je n’ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la Santé», a-t-il martelé. Il n’a pas non plus demandé de cellule individuelle. L’administration pénitentiaire a toutefois décidé de le placer à l’isolement pour des raisons de sécurité, rappelle BFMTV.

Mais avant de découvrir les quatre murs qui seront désormais son quotidien, l’ancien chef d'Etat devra, comme tout détenu, se soumettre au protocole d’arrivée. C’est la première fois dans l’histoire qu'un président français en exercice ou ancien passera une nuit derrière les barreaux. Blick fait le point sur le programme de la première journée carcérale de Sarkozy.

Numéro d'écrou et photographie

A son arrivée, Nicolas Sarkozy recevra le guide d’accueil et le règlement intérieur de la prison. Il passera ensuite par le service de greffe, où son identité sera enregistrée. Ses empreintes digitales et une photographie seront prises, puis un «numéro d’écrou», son identifiant de détenu, lui sera attribué.

Il rejoindra ensuite le vestiaire pour y déposer ses papiers d’identité et les objets interdits. Ses effets personnels de valeur, comme bijoux ou argent, seront placés dans un coffre. Quelques exceptions demeurent: l’alliance, la montre et les objets religieux sont autorisés.

Une fouille intégrale

Moment redouté de tout nouvel arrivant: la fouille. Nicolas Sarkozy devrait se soumettre à une fouille intégrale, durant laquelle il sera entièrement déshabillé.

Il recevra ensuite un «kit arrivant» contenant le nécessaire de toilette, des sous-vêtements, des draps, une couverture, de la vaisselle, ainsi que du papier et des crayons pour écrire à ses proches. Un premier entretien avec un responsable permettra d’aborder d’éventuels problèmes de santé ou un régime alimentaire particulier.

Dans les 24 heures suivant son arrivée, d’autres entretiens auront lieu avec le personnel pénitentiaire et médical. Un examen de santé complet est prévu dans les 48 heures.

Un livre sur sa vie carcérale

Dans sa cellule individuelle de 11m2, équipée d’une petite télévision, mais dépourvue de téléphone portable, Nicolas Sarkozy a prévu de s’occuper. Il emporte avec lui deux ouvrages: «Le Comte de Monte-Cristo» et la biographie de Jésus de Jean-Christian Petitfils.

L’ancien président envisage également d’écrire un livre sur son expérience carcérale. Mais celle-ci pourrait être écourtée. Ses avocats ont prévu de déposer dès ce mardi une demande de libération conditionnelle. La justice a deux mois pour examiner la demande.