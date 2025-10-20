Le ministre de la Justice Gérald Darmanin annonce qu'il visitera Nicolas Sarkozy en prison pour s'assurer de ses conditions de sécurité. L'ancien président sera incarcéré mardi à La Santé, suite à sa condamnation dans l'affaire libyenne.

«J'ai beaucoup de tristesse pour Nicolas Sarkozy, l'homme que je suis ne peut pas être insensible à la détresse d'un homme», a déclaré Gérald Darmanin. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin ira «voir en prison» Nicolas Sarkozy pour s'inquiéter «de ses conditions de sécurité» à La Santé où il sera incarcéré mardi, a-t-il déclaré lundi sur France Inter.

«Le ministre de la justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite», a-t-il ajouté, rappelant que Nicolas Sarkozy ayant fait appel de sa condamnation à cinq ans de prison dans le dossier libyen, était «présumé innocent». Le ministre, un proche de l'ancien chef de l'Etat, a insisté sur l'importance de «faire attention à la sécurité d'un ancien président dans la prison de la Santé».

«La détresse d'un homme»

«J'ai beaucoup de tristesse pour le président Nicolas Sarkozy, l'homme que je suis, j'ai été son collaborateur, ne peut pas être insensible à la détresse d'un homme», a-t-il poursuivi. «Le ministre de la Justice fait son travail et organise quelque chose d'exceptionnel», les conditions de détention, «non seulement d'un ancien président de la République mais de quelqu'un qui est présumé innocent», a encore dit Gérald Darmanin, assurant se rendre «trois fois par semaine» dans des prisons françaises. «Le ministre organise cela de façon professionnelle et l'homme évidemment est triste de cette situation», a-t-il résumé.

Le ministre a ajouté n'avoir «pas de commentaire à faire» sur l'appel lancé ce dimanche par les fils de Nicolas Sarkozy à un rassemblement de soutien mardi matin, au moment où l'ancien président quittera son domicile pour la Santé. «Je sais le choc que c'est de voir son père au parloir», a dit Gérald Darmanin qui s'est souvenu de ses visites à son père détenu à Valenciennes. «Il faut se mettre un tout petit peu à la place de la famille».

Cinq ans de prisons

Quant à la comparaison que Nicolas Sarkozy a faite entre sa situation et celle d'Alfred Dreyfus, officier injustement condamné pour espionnage sur la foi de fausses accusations nourries d'antisémitisme, le ministre Gérald Darmanin «lui laisse l'entièreté de la responsabilité de ses propos».

«Je ne suis pas toujours totalement d'accord avec Nicolas Sarkozy», mais «dans un moment aussi dramatique (...) il y a des propos qui sont sans doute, de part et d'autre, excessifs».

Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir laissé ses plus proches collaborateurs ourdir un pacte avec la Libye de Mouammar Kadhafi dans l'objectif de financer de manière occulte sa campagne présidentielle de 2007.

Si elle a mis au jour des versements de fonds depuis la Libye, l'enquête n'a pas permis d'établir que l'argent était bien arrivé «in fine» dans les caisses de campagne de Nicolas Sarkozy.