Nicolas Sarkozy fait face à une nouvelle plainte pour outrage à magistrat, déposée par un collectif d'avocats à Paris. Cette action survient après ses déclarations critiquant sa récente condamnation dans l'affaire libyenne.

Un collectif d'avocats dépose plainte contre Nicolas Sarkozy après ses déclarations critiquant sa récente condamnation. Photo: keystone-sda.ch

Quelques jours à peine après sa condamnation à cinq ans de prison dans l'affaire libyenne, Nicolas Sarkozy fait face à une nouvelle procédure. Une vingtaine d'avocats, menés par Jérôme Giusti, ont déposé plainte à Paris pour «outrage à magistrat» et «atteinte à l'autorité de la justice», rapporte BFMTV mercredi 1er octobre.

En cause, les déclarations de l'ancien président français au Journal du dimanche, dans lequel Nicolas Sarkozy estimait que sa condamnation «violait toutes les limites de l'Etat de droit». Il a ajouté qu'il refusait de céder «face au mensonge, au complot et à l'insulte». Pour les plaignants, ces propos discréditent l'institution judiciaire et fragilisent la confiance du public. En tant qu'avocat et ancien président, «Nicolas Sarkozy connait la portée de ses paroles et l'effet direct qu'elles exercent sur l'opinion publique», assure le collectif d'avocats.

Menaces de mort

Depuis le verdict, les juges impliqués dans l'affaire Sarkozy ont reçu des menaces de mort, dénoncées par la procureure de Paris comme un «déchaînement haineux». La procureure de Paris Laure Beccuau a précisé mardi que «24 types de propos haineux» avaient été identifiés dans les enquêtes ouvertes après des menaces sur les réseaux sociaux visant la présidente du tribunal correctionnel qui a condamné Nicolas Sarkozy.

Ces enquêtes, dont l'ouverture est connue depuis vendredi soir, sont confiées à un office central «qui a compétence nationale» et «qui va nous permettre de regrouper toutes les procédures et d'aller chercher, où qu'ils se trouvent, les auteurs de ces propos». Elle a encore qualifié «les réactions haineuses» visant des magistrats de «spectre zéro de la pensée».

Un procès «politisé»

Une fois que les auteurs «auront été identifiés» sous la direction de son parquet, Laure Beccuau fera «une requête en dépaysement afin que ce soit une autre juridiction qui les juge». Ce dépaysement est une procédure classique, déjà appliquée dans des enquêtes de ce type ouvertes après des menaces ayant visé cette fois les magistrats du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné Marine Le Pen à une peine de cinq ans d'inéligibilité avec application immédiate.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi à cinq ans d'emprisonnement avec incarcération prochaine pour avoir «laissé ses plus proches» démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne victorieuse de 2007. Une lourde peine infligée par «haine» selon l'ancien chef de l'Etat. Ses avocats dénoncent un procès politisé.