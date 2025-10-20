L'ancien président Nicolas Sarkozy a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée vendredi, quelques jours avant son incarcération prévue mardi à la prison de la Santé.

Nicolas Sarkozy doit être écroué mardi, près d'un mois après sa condamnation à cinq ans de prison. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'ancien président Nicolas Sarkozy, qui doit être incarcéré mardi à la prison parisienne de la Santé, a été reçu quelques jours plus tôt par le président Emmanuel Macron à l'Elysée, a appris lundi l'AFP d'une source au sein de l'exécutif, confirmant une information du Figaro.

Reçu vendredi

«Il a été reçu vendredi», a indiqué cette source sans plus de précision. Nicolas Sarkozy doit être écroué mardi, près d'un mois après sa condamnation à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin, un proche de l'ancien chef de l'Etat, a indiqué qu'il irait le «voir en prison», s'inquiétant des «conditions de sécurité» lors de sa détention.