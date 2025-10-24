Dans l'affaire Grégory, Jacqueline Jacob, grand-tante du petit garçon tué il y a 41 ans, a été mise en examen pour association de malfaiteurs. Soupçonnée d'être l'un des corbeaux ayant menacé la famille, elle a été laissée en liberté après son interrogatoire à Dijon.

La grand-tante du petit Grégory a été mise en examen

Dans l'affaire Grégory, Jacqueline Jacob, grand-tante du petit garçon tué il y a 41 ans, a été mise en examen. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé la famille du petit Grégory, tué à l'âge de 4 ans il y a 41 ans, sa grand-tante Jacqueline Jacob a été mise en examen et laissée libre, vendredi à Dijon, a annoncé l'un de ses avocats.

Agée de 81 ans, «Jacqueline Jacob a été mise en examen pour association de malfaiteurs», a indiqué Me Stéphane Giuranna, après plus d'une heure et demi d'interrogatoire à la cour d'appel de Dijon.

La grand-tante est soupçonnée d'être l'un des corbeaux – il y en aurait cinq selon une expertise – qui ont menacé pendant des années la famille de Grégory Villemin. Elle aurait également revendiqué le crime, selon les juges enquêteurs.