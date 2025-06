Mise en examen possible La grand-tante du petit Grégory clame sa «totale innocence»

La grand-tante de Grégory Villemin, Jacqueline Jacob, 80 ans, réaffirme son innocence face à une possible mise en examen. Elle est soupçonnée d'avoir écrit une lettre menaçante en 1983, un an avant le meurtre non résolu du garçon de 4 ans.

