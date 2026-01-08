DE
Climat, Unesco...
Trump ordonne le retrait des USA de 66 organisations internationales

Donald Trump a signé un décret mercredi ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. 31 sont liées à l'ONU, le président affirmant qu'elles ne servent plus les intérêts américains.
Publié: il y a 7 minutes
Comme lors de son premier mandat, il a ainsi décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a signé mercredi un décret ordonnant le retrait des Etats-Unis de 66 organisations internationales qui «ne servent plus les intérêts américains», a annoncé la Maison Blanche dans un message sur X. L'exécutif américain a précisé que parmi elles se trouvaient 31 organisations liées à l'ONU. Depuis son retour à la Maison Blanche il y a près d'un an, le président républicain met en oeuvre sa vision de «l'Amérique d'abord».

Comme lors de son premier mandat, il a ainsi décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'Unesco (organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), que les Etats-Unis avaient réintégrés sous la présidence de Joe Biden. Il a en outre claqué la porte de l'Organisation mondiale de la santé.

L'administration Trump a également largement coupé l'aide américaine à l'étranger, amputant les budgets de nombreuses organisations onusiennes forcées de réduire leurs activités sur le terrain, comme le Haut commissariat aux réfugiés ou le Programme alimentaire mondial. Depuis la tribune de l'Assemblée générale en septembre, Donald Trump avait également lancé une attaque en règle contre l'ONU, selon lui «très loin de réaliser son potentiel».

