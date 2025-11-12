Les énergies renouvelables connaissent au niveau mondial une croissance supérieure à celle des énergies fossiles, malgré les changements aux Etats-Unis, indique mercredi l'AIE. Elle prévoit, dans son scénario médian, la demande de pétrole «se stabiliser vers 2030».

Les énergies renouvelables progressent plus vite que les autres

La croissance des énergies renouvelables est tirée par le solaire photovoltaïque (archives). Photo: Andre Penner

ATS Agence télégraphique suisse

Les renouvelables, tirées par le solaire photovoltaïque, «croissent plus rapidement que toute autre source majeure d'énergie, dans tous les scénarios» présentés par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport annuel sur les perspectives énergétiques mondiales (WEO 2025).

Dans ce rapport très attendu par les décideurs, l'AIE présente trois scénarios sur le futur de l'énergie dans le monde: l'un basé sur les politiques actuelles des pays, un autre incluant les mesures à adopter si le monde voulait atteindre la neutralité carbone en 2050, et un scenario médian incluant les mesures que les Etats ont déjà annoncées.