La croissance des énergies renouvelables est tirée par le solaire photovoltaïque (archives).
Les renouvelables, tirées par le solaire photovoltaïque, «croissent plus rapidement que toute autre source majeure d'énergie, dans tous les scénarios» présentés par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport annuel sur les perspectives énergétiques mondiales (WEO 2025).
Dans ce rapport très attendu par les décideurs, l'AIE présente trois scénarios sur le futur de l'énergie dans le monde: l'un basé sur les politiques actuelles des pays, un autre incluant les mesures à adopter si le monde voulait atteindre la neutralité carbone en 2050, et un scenario médian incluant les mesures que les Etats ont déjà annoncées.
