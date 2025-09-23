A Ramallah, en Cisjordanie occupée, l'annonce de la reconnaissance de l'Etat palestinien par la France et d'autres pays à l'ONU n'a pas suscité pas d'enthousiasme public. Les habitants restent sceptiques quant à l'impact concret de cette décision sur leur vie.

La vie suivait son cours, lundi, à Ramallah. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Ni écran géant, ni rassemblement: à Ramallah en Cisjordanie occupée, siège de l'Autorité palestinienne, les habitants ne manifestent publiquement aucun enthousiasme devant l'annonce par la France, et d'autres pays, à l'ONU, de la reconnaissance de l'Etat palestinien.

Dans la vieille ville, si les terrasses sont pleines, jeunes et moins jeunes ont les yeux rivés sur leur jeu de cartes, tournant le dos aux téléviseurs. Quand ils suivent un programme du regard, ce sont les émissions sportives commentant la cérémonie de remise du Ballon d'Or à Paris.

«L'Occident en fait toute une histoire mais ça ne change absolument rien pour les Palestiniens, dans notre vie quotidienne, c'est toujours la même merde», tranche Rasha, une trentenaire apprêtée, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. Dans un café où l'on peut fumer le narguilé, une grosse dizaine d'hommes plutôt âgés ont tout de même pris place devant un écran et applaudissent discrètement le président français.

«Il ne s'est rien passé en 80 ans»

Pour Abou Elias, 63 ans, cette reconnaissance est le signe que «quelque chose de bien va arriver pour les Palestiniens, pour de bon, dans les années à venir». «Les gens sont fatigués, il ne s'est rien passé pendant 80 ans», ajoute-t-il, mais «on ne va pas sur la lune en une journée».

Après le long discours du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, un habitué du café, qui ne souhaite pas donner son nom, lance à la cantonade: «il a bien parlé». Autour de lui, quelques-uns opinent du chef, d'autres font la moue.

Multiplication des colonies israéliennes

Dans le centre-ville de Ramallah, la plupart des passants interrogés par l'AFP en début de soirée n'avaient pas l'intention de suivre les discours. S'ils sont dehors à la nuit tombée, c'est plutôt pour profiter d'une petite glace en terrasse que dans un élan de célébration nationale.

Plus que ces discours, ce qui préoccupe Rasha, c'est que depuis le printemps dernier, elle n'a pas pu aller voir sa famille dans le nord de la Cisjordanie. «C'est trop risqué avec les colons qui attaquent, et puis il y a trop de checkpoints, ça prend beaucoup trop de temps, voilà c'est ça la réalité de leur Etat palestinien», décrit-elle.

Autour de Ramallah, comme presque partout dans ce territoire palestinien, les colonies israéliennes se multiplient. Les barrages routiers aussi, qui tronçonnent la Cisjordanie en une multitude d'îlots de plus en plus isolés les uns des autres. L'économie tourne aussi au ralenti, notamment en raison de la rétention de revenus douaniers palestiniens par Israël, qui impacte le versement des salaires des fonctionnaires de l'Autorité palestinienne.

«Mettre fin à la guerre à Gaza»

Et les annonces de reconnaissance interviennent alors qu'Israël a intensifié son offensive dans la ville de Gaza, après près de deux ans d'une guerre déclenchée par une attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas en 2023. Les rares écrans qui diffusent les discours à la tribune onusienne sont les mêmes qui diffusent, quasi en continu, les images de la bande de Gaza dévastée.

Cette autre partie d'un possible Etat palestinien à venir, à moins de cent kilomètres à vol d'oiseau de Ramallah, est dans tous les esprits. Pour beaucoup, la reconnaissance d'un Etat ne suffit plus, sans une annonce de paix.

«Que nous apportera cette reconnaissance?...»

«Nous voulons que les pays qui ont reconnu l'Etat de Palestine et nous ont témoigné leur amour s'efforcent d'améliorer la situation en Cisjordanie, de mettre fin à la guerre dans notre chère bande de Gaza ainsi qu'à la famine qui afflige les enfants et tout notre peuple à Gaza». C'est ce que demande Ibrahim Salam Abdullah, 18 ans, de sortie avec quelques amis.

«La guerre contre Gaza dure depuis deux ans. Que nous apportera cette reconnaissance? La guerre prendra-t-elle fin? Non, elle continuera», estime Zain Abdel Wahab, 18 ans, au détour d'une rue commerçante, tout en précisant que la reconnaissance est «une bonne chose».

Sur la place centrale de Ramallah, une bannière a été accrochée par des organisations de défense des prisonniers palestiniens, saluant les pays qui «soutiennent les droits de notre peuple.» Elle appelle à un rassemblement mardi à midi.