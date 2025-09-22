La France reconnaît «l'Etat de Palestine», «pour la paix» entre Israéliens et Palestiniens, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron lundi soir à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations-Unis.

Emmanuel Macron a formellement reconnu l'Etat de Palestine à la tribune des Nations-unies. Photo: IMAGO/AAP

ATS Agence télégraphique suisse

«La France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine», «pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien», a déclaré lundi solennellement Emmanuel Macron à la tribune des Nations unies.

«Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir», a-t-il martelé.

«Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité», a-t-il ajouté.

D'autres pays suivront, selon Macron

Emmanuel Macron a été à l'initiative d'un sommet, coprésidé avec l'Arabie saoudite, sur l'avenir de la solution à deux Etats, aboutissement de plusieurs mois d'intense travail diplomatique pour rallier un maximum de pays et tenter de forger un plan de paix. Il a permis l'adoption à l'écrasante majorité de l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte soutenant un futur Etat palestinien mais qui exclut sans équivoque le mouvement islamiste Hamas. Une condition exigée par de nombreux pays occidentaux.

Cela porte désormais à au moins 146, sur 193 Etats membres de l'ONU, le nombre de pays ayant franchi le pas, selon le décompte de l'AFP. Cela ne change pas le statut d'observateur des Palestiniens à l'ONU, dont l'adhésion pleine et entière a été bloquée par les Etats-Unis.

Plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement lundi avec Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco et Saint-Marin, selon Emmanuel Emmanuel Macron. L'Allemagne de son côté ne l'envisage pas à court terme. «La reconnaissance d'un Etat palestinien se situe plutôt à la fin du processus. Mais un tel processus doit commencer dès maintenant», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.

L'Autorité palestinienne salue la décision de la France

L'Autorité palestinienne a salué lundi soir l'annonce officielle par le président français, Emmanuel Macron, de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France, la qualifiant de décision «historique et courageuse».

Le ministère des Affaires étrangères palestinien se félicite dans un communiqué «de la reconnaissance par la République amie de France de l'État de Palestine et la considère comme une décision historique et courageuse conforme au droit international et aux résolutions des Nations unies, soutenant ainsi les efforts déployés pour atteindre la paix et mettre en oeuvre la solution à deux États».

Le ministère salue également «le rôle pionnier joué par la France et le président Macron en incitant de nombreux États» à procéder à la même reconnaissance.