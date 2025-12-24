DE
FR

Couronné de nombreux prix
Le réalisateur et acteur palestinien Mohammed Bakri est décédé

Le réalisateur et acteur palestinien Mohammed Bakri est décédé mercredi à l'âge de 72 ans dans un hôpital de Nahariya, en Israël. Connu pour son documentaire controversé «Jénine, Jénine», il défendait ardemment la cause palestinienne.
Publié: 16:25 heures
Le réalisateur et acteur palestinien Mohammed Bakri est décédé mercredi.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'acteur et réalisateur Mohammed Bakri, chantre de la cause palestinienne, connu pour son documentaire «Jénine, Jénine», est mort mercredi dans un hôpital israélien, selon un porte-parole de l'établissement.

A lire aussi
Des stars du cinéma, dont Pedro Almodovar et Richard Gere, dénoncent dans une tribune le «silence» face au «génocide» à Gaza
Festival de Cannes
Des stars du cinéma dénoncent le «silence face au génocide à Gaza»
A Venise, un film choc entend «donner une voix» aux victimes de Gaza
Gros succès à la Mostra
A Venise, un film choc entend «donner une voix» aux victimes de Gaza

«Mohammed Bakri est mort ce mercredi dans le centre médical de Galilée» de Nahariya, dans le nord d'Israël, a dit à l'AFP le porte-parole de l'hôpital, Gal Zaid. Il est décédé des suites de troubles cardiaque et pulmonaire, selon sa famille.

Né en Galilée en 1953 dans une famille musulmane, Mohammed Bakri avait la citoyenneté israélienne. Son engagement en faveur de la cause palestinienne lui a valu des confrontations régulières avec les autorités israéliennes. Acteur de théâtre et de cinéma, il avait joué dans des films israéliens de premier plan mais avait aussi été dirigé par le réalisateur franco-grec Costa-Gavras, les Italiens Paolo et Vittorio Taviani et était apparu dans la 3e saison de la populaire série française «Le bureau des légendes».

Un documentaire controversé

Son rôle d'un détenu palestinien dans une prison israélienne dans le film «Au-delà des murs» (Uri Barabash, 1984), lui avait valu l'éloge des critiques en Israël et dans le monde. Mais sa notoriété internationale lui est venue avec son documentaire «Jénine, Jénine», sorti en 2002, qui dénonce des présumés crimes de guerre de l'armée israélienne en 2002 dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, en Cisjordanie occupée, pendant la deuxième Intifada (soulèvement palestinien).

Attaqué en justice en Israël, son film a été interdit de diffusion en 2022, la Cour suprême israélienne le qualifiant de «diffamatoire.» Couronné de nombreux prix dans le monde, le film avait été présenté dans des cinémathèques en Israël. Mohammed Bakri est aussi l'auteur de plusieurs documentaires engagés sur la situation des Palestiniens citoyens d'Israël.

Il était le père de six enfants dont trois acteurs, dont Saleh Bakri, ayant lui aussi connu une brillante carrière d'acteur. Père et fils ont plusieurs fois été ensemble à l'affiche. La radio arabo-israélienne A-Shams a publié un texte d'hommage sur ses réseaux sociaux, qualifiant le défunt de «voix libre».

«Depuis ses débuts au théâtre, l'art n'était pas un simple loisir pour Mohammed Bakri, mais un outil de prise de conscience et de confrontation», indique la radio. «Son documentaire 'Jénine, Jénine' a marqué un tournant qui a ébranlé le pouvoir israélien, et enflammé le débat qui s'est poursuivi jusqu'à la Knesset (Parlement israélien, NDLR) et aux tribunaux», ajoute le texte. «L'expérience léguée par Mohammed Bakri restera présente, rappelant que l'art peut être un acte de résistance», conclut l'hommage.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus