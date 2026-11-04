Le célèbre réalisateur italien Tinto Brass, maître du cinéma érotique et créateur du film culte «Caligula», est décédé mercredi à 93 ans. Sa famille l'a annoncé à l’agence ANSA.

Le réalisateur de films érotiques Tinto Brass est décédé

Le réalisateur de films érotiques Tinto Brass est décédé

AFP Agence France-Presse

Le réalisateur italien de films érotiques Tinto Brass, surtout connu pour son film culte «Caligula», est décédé mercredi à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille à l'agence de presse ANSA. Tinto Brass, qui a également réalisé «Cosi fan tutte», une adaptation osée de l'opéra de Mozart du même nom, a fait ses débuts dans les années 1960 en tant que cinéaste d'avant-garde et expérimental.

Il a dirigé plusieurs stars de l'époque, notamment Helen Mirren et Vanessa Redgrave. Helen Mirren a qualifié son expérience sur le tournage de «Caligula» (1979) d'"extraordinaire» et a déclaré qu'elle «adorait» Brass. «J'adorais le chaos qui s'en dégageait et cette sorte d'anarchie radicale», avait-elle déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse à Berlin en 2020. Tinto Brass laisse derrière lui son épouse, Caterina Varzi, ainsi que ses enfants, Bonifacio et Béatrice.