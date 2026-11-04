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L'Italien avait 93 ans
Le réalisateur de films érotiques Tinto Brass est décédé

Le célèbre réalisateur italien Tinto Brass, maître du cinéma érotique et créateur du film culte «Caligula», est décédé mercredi à 93 ans. Sa famille l'a annoncé à l’agence ANSA.
Publié: il y a 3 minutes
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Le célèbre réalisateur italien Tinto Brass, maître du cinéma érotique et créateur du film culte «Caligula», est décédé mercredi à 93 ans.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le réalisateur italien de films érotiques Tinto Brass, surtout connu pour son film culte «Caligula», est décédé mercredi à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille à l'agence de presse ANSA. Tinto Brass, qui a également réalisé «Cosi fan tutte», une adaptation osée de l'opéra de Mozart du même nom, a fait ses débuts dans les années 1960 en tant que cinéaste d'avant-garde et expérimental.

Il a dirigé plusieurs stars de l'époque, notamment Helen Mirren et Vanessa Redgrave. Helen Mirren a qualifié son expérience sur le tournage de «Caligula» (1979) d'"extraordinaire» et a déclaré qu'elle «adorait» Brass. «J'adorais le chaos qui s'en dégageait et cette sorte d'anarchie radicale», avait-elle déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse à Berlin en 2020. Tinto Brass laisse derrière lui son épouse, Caterina Varzi, ainsi que ses enfants, Bonifacio et Béatrice.

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