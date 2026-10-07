Un ancien agent de la CIA, David Rush, a plaidé coupable mardi à Alexandria d'avoir détourné 194 millions de dollars. Chez lui, le FBI avait trouvé 46 millions en lingots d'or et 2 millions en liquide.

Un ex-agent de la CIA risque 20 ans de prison pour détournement

Un ex-agent de la CIA risque 20 ans de prison pour détournement

AFP Agence France-Presse

Un ancien agent de la CIA, l'agence centrale du renseignement américain, au domicile duquel plus de 46 millions de dollars en lingots d'or avaient été découverts, a plaidé mardi coupable de détournement de fonds publics.

David Rush, 49 ans, accusé d'avoir détourné près de 194 millions de dollars, a plaidé coupable d'un chef d'accusation, aux termes d'un accord avec les procureurs, devant un tribunal fédéral d'Alexandria, près de Washington.

Le prononcé de sa peine a été fixé au 28 janvier. David Rush encourt une peine maximale de 20 ans de prison, une amende et devra restituer les biens détournés. «Les fonctionnaires fédéraux ont pour mission de servir le peuple américain, et non pas de se servir eux-mêmes», a commenté le ministre de la Justice, Todd Blanche, dans un communiqué.

300 lingots d'or

«David Rush a abusé de sa position pour tromper la confiance publique et doit rendre compte de ses actes», a affirmé le directeur de la CIA, John Ratcliffe, cité dans le texte, précisant qu'il avait été signalé au FBI, la police fédérale, à la suite d'une enquête interne de l'agence.

Entre octobre 2025 et son arrestation en mai 2026, il a notamment créé un programme fictif afin de capter des fonds censés être destinés à des opérations confidentielles, selon l'accusation. En réalité, ces fonds ont servi à l'acquisition de propriétés et de montres de luxe, de lingots d'or, ainsi que d'au moins une voiture de grande valeur, selon la même source.

David Rush a également vers la fin de l'année 2025 livré des informations confidentielles sur une source humaine clandestine des Etats-Unis à un responsable de gouvernement étranger non précisé, selon l'accusation. Mais il n'est pas poursuivi pour ces faits.

Il était détenteur d'une habilitation «top secret» et avait accès à des informations classifiées en raison de sa position au sein de la CIA, obtenue après avoir menti sur ses diplômes ainsi que sur sa carrière dans la marine américaine. Lors d'une perquisition à son domicile en mai, le FBI, avait découvert près de 300 lingots d'or environ de 2 millions de dollars en espèces et une trentaine de montres de luxe, selon les mêmes sources.