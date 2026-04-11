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«Comme un château de cartes»
Un immeuble s'effondre à Chypre, au moins deux morts

Un bâtiment de deux étages s'est écroulé samedi vers Limassol. Selon un bilan provisoire, au moins deux personnes ont perdu la vie. Mais les recherches se poursuivent.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Le bâtiment avait déjà été considéré comme dangereux par le passé.
Photo: Twitter: @qwerty
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AFP Agence France-Presse

Au moins deux personnes sont mortes samedi dans l'effondrement d'un immeuble de deux étages dans une banlieue de Limassol, ville côtière du sud de Chypre, selon les autorités et la chaîne publique de l'île.

Un corps a été extrait des décombres et les services d'urgence poursuivaient samedi leurs recherches pour retrouver d'autres résidents potentiellement coincés, a précisé Andreas Kettis, porte-parole des pompiers.

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Un bâtiment dangereux

Une deuxième personne, retrouvée inconsciente, est présumée morte, selon la chaîne publique CyBC qui ajoute que quatre blessés ont été transportés à l'hôpital sans que leur vie soit en danger.

Le bâtiment «s'est effondré comme un château de cartes», a décrit devant des journalistes Kostas Michael, chef du service des enquêtes criminelles de Limassol et porte-parole de la police. Selon les autorités locales, le bâtiment avait déjà été considéré comme dangereux par le passé.


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